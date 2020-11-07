Esteticium'dan kadınlara tıraşsız saç ekimi ayrıcalığı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esteticium'dan kadınlara tıraşsız saç ekimi ayrıcalığı

İHA

Esteticium'dan kadınlara tıraşsız saç ekimi ayrıcalığı

Saç dökülmesi erkekler kadar kadınlar için de sıkıntı oluşturabiliyor. Türkiye çapında estetik operasyonlar gerçekleştirilen Estetik ve Plastik Cerrahi Merkezi Eseticium, kadınlara, saçları kesilmeden ekim konforu sunduğunu açıkladı.
Saç kaybının hem kadınlarda, hem de erkeklerde dış görünüşü en çok etkileyen unsurlardan olduğuna dikkat çeken Esteticium uzmanlarından Dr. Kıarash Ashrafı Heıdarloo, son yıllarda özellikle ülkemizde saç ekiminin çok geliştiğini, saç kökünü tamamen kaybeden kişilerin sorununun ortadan kaldırabildiğini söyledi.
Esteticium’da saç ekiminin özel klinik ve ameliyathane şartlarında, uzman ekip tarafından, hekim kontrolünde gerçekleştirildiğini belirten Dr. Heıdarloo, “Bugün en çok tercih edilen yöntem ise FUE tekniğidir. Bu teknikte mikromotor ile uygun bölgeden alınan saç kökleri, özel olarak kalite kontrolü yapılarak hazırlanır ve ekim yapılacak bölgeye açılan kanallarla tek tek ekilir. FUT ve DHI diğer yöntemlerdendir. Özellikle kadın hastalarda sosyal hayatın etkilenmemesi açısından, saç tıraşı yapılmadan da ekim yapmak mümkündür” dedi.
Saç ekiminden önce ilk etapta hastanın muayenesinde saç kaybının nedenlerinin belirlenerek gerekirse tedavisinin gerçekleştirildiğini bu kapsamda PRP veya Saç Mezoterapisi uygulandığını belirten Dr. Heıdarloo, ardından donör alanının saç ekimine yeterli olup olmadığı belirlendiğini fotoğraflanarak gerekli greft planlanması yapıldıktan sonra da işlemin gerçekleştirildiğini anlattı.
Merkezlerinde ameliyathane şartlarında, uzman ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda hastaların kesinlikle ağrı hissetmediğini vurgulayan Dr. Heıdarloo, işlemi de şu şekilde açıkladı;
“Hastanın, greft alınacak ve ekim yapılacak yerleri ile ön hat çizgisi belirlenir. Lokal anestezi yapıldıktan sonra (hasta kesinlikle işlem sırasında ağrı, acı hissetmez) greftler toplanır ve uygun solüsyonda bekletilir. Ekim yapılacak alana özel aletlerle kanallar açıldıktan sonra tek tek saç kökleri, özel pensetler ile ekilir. Hastanın hem greft alınan hem de ekim yapılan alanına pansuman yapılır, kullanacağı ilaçlar için ön bilgilendirme yapılır. Ekim sonrası takiben 2. ve 3. günde ilk kontrol ve ilk yıkama için hastaya randevu verilir. Ekim, lokal anesteziyle ve bazen de hafif sedasyonla uygulanır. Ekim sırasında hasta ile sohbet edilebilir, hasta tv izleyebilir, müzik dinleyebilir”
Ekimi takiben 3 haftalık dönemin önemli olduğunu ve bu dönemde ekim alanının bakımları iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Heıdarloo, 3. ayda tutan greftlerin artık kalıcı saç şeklinde büyümeye başlayacağını ve kişinin özgün görüntüsünü sağlayacağını söyledi.
Dr. Heıdarloo, sağlıklı saç ekimi için dikkat edilmesi gerekenleri de şu şekilde sıraladı;
”Ekim öncesi tetkik ve planlamanın iyi yapılması, ekimin konunun uzmanlarınca yapılması, ekim sırasında kullanılan malzemenin kalitesi ve steril durumu, ekim sonrası bakım konusunda hastanın iyi bilgilendirilmesi ve bakım takiplerinin yakinen yapılması O Beslenme, fiziksel aktivite ve lokal saç bakımının programlara uygun olması, ekimden sonraki ilk 10 günün köklerin tutunması açısından öneminin hastaya belirtilmesi ve bakım için ilgili iletişimin sağlanması da gerekli unsurlar arasındadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırmızı ışıkta bekleyen kaplumbağa yaya geçidinden karşıya geçti Kaplumbağa yaya geçidinden yolun karşısına geçerken araçlar için yeşil ışık yanınca sürücüler kaplumbağanın geçişini bekledi
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyen kaplumbağa yaya geçidinden ...
İngiliz vatandaşı Farmer Müslüman oldu
YEREL HABERLER İngiliz vatandaşı Farmer Müslüman oldu
Öldürdüğü arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Öldürdüğü arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya ...
Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde fabrika işçileri karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde fabrika işçileri ...
Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş
YEREL HABERLER Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X