Proterra Cosmetics CEO'su Uğur Aslan: “Artık Avrupa ve Amerika’ya kişisel bakım ürünleri ihraç ediyoruz”

Proterra Cosmetics CEO'su Uğur Aslan, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini artık dünya ülkelerine ihraç etmeye başladıklarını belirterek, dış satımda özellikle İngiltere, Amerika ve Avustralya’nın ilk sıralarda olduğunu açıkladı.

İstanbul’daki bulunan Proterra Cosmetics fabrikasında ürettikleri ürünlere dünyanın dört bir yanından talep aldıklarını kaydeden Aslan, Türkiye’nin kozmetik ürün ithalatının azaldığını, ihracatının ise hızla arttığına dikkat çekti. Aslan, “Tüm dünyada markalarımızın bilinirliği hızla artıyor. Ülkemizden kişisel bakım ürünlerin ihracatının artışında biz de pay sahibiyiz. Üretimini İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz kozmetik ürünleri, başta İngiltere, Amerika ve Avustralya olmak üzere birçok farklı ülkeye ihracatını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Özellikle kadınlar Proterra Cosmetics ile güzelleşmeyi tercih ediyor” şeklinde konuştu.

Kişisel bakım ürünlerine erkeklerin de yoğun talebi olduğunu söyleyen Aslan, “Birçok erkek kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin yalnızca kadınlar için olmadığının farkında. Bu alanda farklı bir yönlenme mevcut. Özellikle sakal bakım serumları erkeklerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Aynı zamanda akne karşıtı ürünlerimiz de erkeklerin kullanmayı en çok sevdiği ürünler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“Pandemi döneminde kişisel bakım ürünlerinin satışı arttı”

Sektörün genel durumu hakkında bilgiler veren Aslan, “Özellikle pandemi sürecinde sektör hızlı bir büyüme yaşadı. Bunun en önemli nedeni, insanların evden çıkamadıkları için alışverişe yönelmeleri ve ürün stoklamaları. Örnek vermek gerekirse bir kadın bizim bir ürünümüzü kullanıyorsa ve memnunsa başka bir ürüne yönelmiyor. Evlere kapandığımız dönemde insanlar tedirgin oldukları için kullandıkları çoğu ürünün stoğunu yaptılar. Bunların başında da kişisel bakım ürünleri geliyor” dedi.

Türkiye’de kozmetik sektörünün ciddi bir ivme içinde olduğunu belirten Aslan, 2019 yılında 829 milyon dolar olan kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracat rakamının bu yıl sonu itibari ile 1 milyar doları aşacağını sözlerine ekledi.

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