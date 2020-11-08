Müziği duyan temizlik işçileri ritme kendilerini kaptırdı Çöp toplarken spor salonundan gelen müziği duyan temizlik işçileri, işlerini bırakıp dans etti

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, çöp toplarken spor salonundan gelen müziği duyan temizlik işçilerinin müziğe kendilerini kaptırıp, fitness hareketleri yapmaya çalışmaları ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Yeşilova Mahallesi'nde konteynerden çöp toplayan iki belediye işçisi sokağın karşısında bulunan bir spor salonundan yükselen müziği duyunca, işi bırakarak müziğin ritmine kendilerini kaptırdılar. Spor salonunda yapılan fitness hareketlerini taklit etmeye çalışan işçilerin o halleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

İşçilerin eğlenceli mesaisi ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

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