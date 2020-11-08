Temizlik işçileri kendilerini müziğin ritmine kaptırdı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)OSMANİYE´nin Düziçi ilçesinde çöp toplarken bir spor salonundan gelen müziğin ritmiyle oynayan temizlik işçileri, renkli görüntüler oluşturdu.
İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi´nde konteynerlerden çöp toplayan iki temizlik işçisi, spor salonundan yükselen müziği duyunca oynamaya başladı. Kendilerini müziğin ritmine bırakan işçiler, spor salonundakilerin hareketlerini de taklit ederek oynadı. Renkli görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Düziçi İbrahim EMÜL
2020-11-08 14:33:26
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