Osmaniye’de bir köyde karantina kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de bir köyde karantina kaldırıldı

İHA

Osmaniye’de bir köyde karantina kaldırıldı

Osmaniye’de korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 23 Ekim’de karantinaya alınan Koçyurdu köyünde yeni vakaların çıkmaması nedeniyle, uygulanan karantina kaldırıldı.
Osmaniye Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında yapılan İlUmumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Covid19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Koçyurdu köyündeki karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildi. Yapılan açıklamada, “Koçyurdu köyünde korona virüs tanılı hastaların ve yakın temaslıların fazla olması nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Covid19 salgının kontrol amacıyla 23 Ekim 2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar 51 nolu evin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları sınırlandırıldı. 10 Kasım 2020 tarihi itibari ile yeni vakanın çıkmaması nedeniyle giriş ve çıkışlardaki sınırlandırmanın 10 Kasım 2020 tarihi itibari kaldırıldı” denildi.
Birçok iş yeri en geç 22.00’da kapanacak
Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclisi 4 Kasım 2020 tarihinde ise, “Evlere paket servis ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna gibi yerler, iş yerlerinin en geç saat 22.00’da kapanmalarının sağlanmasına karar alınmıştır. Alınan bu karara her türlü dernek lokallerin de ilave edilerek en geç saat 22.00’da kapanmalarının sağlanması” kararı aldı.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında Osmaniye Valiliği’ne gönderdiği ek genelgede vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokak, durak gibi alanlarda sigara içme yasağı getirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyon kasasından 135 kilo 300 gram kubar esrar çıktı
YEREL HABERLER Kamyon kasasından 135 kilo 300 gram kubar esrar çıktı
Osmaniye’de tır dorsesinde 135 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmaniye’de tır dorsesinde 135 kilo esrar ele ...
Osmaniye'de yangın sonrası ilk fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Osmaniye'de yangın sonrası ilk fidanlar toprakla ...
Osmaniyeli tamirciden 5 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Osmaniyeli tamirciden 5 gündür haber alınamıyor
Atatürk için omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla saygı duruşunda bulundu
YEREL HABERLER Atatürk için omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X