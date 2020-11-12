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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de atık ilaçların toplanması için protokol imzalandı

İHA

Osmaniye’de atık ilaçların toplanması için protokol imzalandı

Osmaniye'de kullanım süresi dolan ve kullanılmayan ilaçların toplanarak imha edilmesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü, Osmaniye Belediyesi ve Eczacılar Odası arasında "Atık İlaçların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Bertaraf Edilmesi" protokolü imzalandı.
İl Sağlık Müdürlüğü, Osmaniye Belediyesi ve Eczacılar Odası arasında kullanım ömrü dolan, kırık veya bozulmuş atık ilaçların kontrollü toplanması için "Atık İlaçların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Bertaraf Edilmesi" protokolü imzalandı. İlaçların bilinçsizce çöpe atılması, lavabolara dökülmesi çevre ve insan sağlığını doğrudan etkilediğini kaydeden İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, tuvaletlere dökülen ilaçların şehir kanalizasyon sistemine oradan da arıtma tesislerinden tekrar suya, havaya ve toprağa geçerek evlere ulaştığını söyledi.
İlaçların bilinçsizce atılması halinde bağışıklık sisteminin ve üreme sisteminin ciddi zararlar gördüğünü belirten Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, “Sudaki kimyasallar, her yıl iki milyon insanın ölümüne neden olmaktadır. Evlerde ya da eczanelerde kalan, kullanım ömrü dolan, kırık veya bozulmuş atık ilaçların kontrollü toplanması ve atık ilaç protokolüne uygun bertaraf edilmesi gerekmektedir. “Atık İlaçların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Bertaraf Edilmesi" Protokolü kapsamında vatandaşlarımızı bilinçlendirmek adına tanıtım çalışmaları, farkındalık etkinlikleri tüm işbirlikçiler tarafından yapılacaktır. Yine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Aile Sağlığı Merkezlerimiz aracılığı ile vatandaşlarımıza atık ilaç toplanması açısından bilgilendirmeler yapılacaktır” diye konuştu.
Atık ilaçların eczanelerde toplanacağını ifade eden Öznavruz, konuşmasına şöyle devam etti:
“Aile Sağlığı Merkezlerimizde bulunacak atık ilaç kutularında ilaçlar toplanacaktır. Çevre ve insan sağlığını direk etkileyen bertaraf edilecek ilaçlar Eczacılar Odası tarafından protokolde belirtildiği üzerinde "Atık İlaç" ibaresi yazan kaplarda ilimiz merkez ve ilçelerdeki eczanelerde toplanacak, Osmaniye Belediyesi tarafından il sınırları içerisindeki eczaneler aracılığı ile vatandaşlardan toplayarak atık getirme merkezinde depolanacaktır. Atık Getirme Merkezinde toplanan atık ilaçlar Osmaniye Belediyesi tarafından bertaraf edilmek üzere lisanslı firmaya gönderilmek üzere teslim edilecektir. Osmaniye Belediyesi Osmaniye Eczacılar Odası ve İl Sağlık Müdürlüğümüz arasında imzalanan "Atık İlaçların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Bertaraf Edilmesi Protokolü" ilimizde 3 yıl süresince devam edecek olup, toplum bilincinin arttırılması, sağlıklı çevre ve nesiller adına büyük bir adımdır. Vatandaşlarımızı sağlıklı nesiller yetiştirmek adına başlattığımız bu projeye destek olmaya, evlerindeki kullanmadıkları, son kullanma tarihi geçmiş ilaçları Osmaniye Belediyesinin belirleyeceği ilaç toplama alanlarına, Aile Sağlığı Merkezleri ve eczanelerdeki atık ilaç kutularına bu ilaçları teslim etmeye davet ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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