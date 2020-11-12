Vali Yılmaz: "Osmaniye’de son zamanlarda vaka sayılarında ciddi artışlar görülmektedir"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte son zamanlarda vaka sayılarında ciddi artışlar görüldüğü söyledi.

Vali Erdinç, İçişleri Bakanlığı tarafından “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda Vali Yılmaz, uyarılarda bulundu. Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “İlimizde son zamanlarda vaka sayılarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu artışı kontrol altına almak ancak birlikte mücadele edersek mümkündür. Bu nedenle değerli Osmaniyeli vatandaşlarımızdan, kurallara uyulması konusunda hassasiyet göstermelerini ısrarla talep ediyorum. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstereceklerine ve bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağımıza inanıyorum. Kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Denetimlere Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Ayrıca Vali Yılmaz, denetimler sırasında karantinada olan vatandaşlarla da evlerinin balkonundan görüşerek sağlık durumları hakkında bilgiler aldı.

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