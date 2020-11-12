Vali Yılmaz: "Osmaniye’de son zamanlarda vaka sayılarında ciddi artışlar görülmektedir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yılmaz: "Osmaniye’de son zamanlarda vaka sayılarında ciddi artışlar görülmektedir"

İHA

Vali Yılmaz: "Osmaniye’de son zamanlarda vaka sayılarında ciddi artışlar görülmektedir"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte son zamanlarda vaka sayılarında ciddi artışlar görüldüğü söyledi.
Vali Erdinç, İçişleri Bakanlığı tarafından “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlere katıldı.
Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda Vali Yılmaz, uyarılarda bulundu. Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “İlimizde son zamanlarda vaka sayılarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu artışı kontrol altına almak ancak birlikte mücadele edersek mümkündür. Bu nedenle değerli Osmaniyeli vatandaşlarımızdan, kurallara uyulması konusunda hassasiyet göstermelerini ısrarla talep ediyorum. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstereceklerine ve bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağımıza inanıyorum. Kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Denetimlere Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Ayrıca Vali Yılmaz, denetimler sırasında karantinada olan vatandaşlarla da evlerinin balkonundan görüşerek sağlık durumları hakkında bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna: 4 tutuklama
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
Osmaniye’de atık ilaçların toplanması için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de atık ilaçların toplanması için protokol ...
Osmaniye’de bir köyde karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Osmaniye’de bir köyde karantina kaldırıldı
Kamyon kasasından 135 kilo 300 gram kubar esrar çıktı
YEREL HABERLER Kamyon kasasından 135 kilo 300 gram kubar esrar çıktı
Osmaniye’de tır dorsesinde 135 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmaniye’de tır dorsesinde 135 kilo esrar ele ...
Osmaniye'de yangın sonrası ilk fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Osmaniye'de yangın sonrası ilk fidanlar toprakla ...
Osmaniyeli tamirciden 5 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Osmaniyeli tamirciden 5 gündür haber alınamıyor
Atatürk için omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla saygı duruşunda bulundu
YEREL HABERLER Atatürk için omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X