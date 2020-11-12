Organize suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de uyuşturucu imal edip satan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonunda uyuşturucu imal edip, satan suç örgütünü deşifre etmeyi başardı. Tek tek kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine, 10 Kasım sabahı operasyon düzenledi. 37 personel ve 8 araç ile gerçekleştirilen operasyonda A.G., O.D., D.K.D. ve F.B., gözaltına alındı. Arama yapılan adreslerde 7 gram kubar esrar, 4 gram bonzai, 3 uyuşturucu hap ve 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürdü.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aynı operasyon kapsamında daha önce 54 gram metamfetamin ve 37 gram eroin ile yakalanarak, gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliye tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-11-12 13:50:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.