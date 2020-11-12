Osmaniyespor FK - Gölcükspor: 2-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Yakup Bakır (xxx), Mustafa Zıvalı (xxx), Giray Kara (xxx)

OSMANİYESPOR FK: Mesut Balkan (xx), Ali Emre Erhal (xxx) (Dk.67 Bekir Can kara), Mustafa Öztürk (xx) Dk. 67 Sidar Ceylan), Halil İbrahim Cenik (xx) (Dk. 89 Fatih Taşdelen), Kerim Bölük (xx), Hamit Bayraktar (xx), Erkan Çam (xx), Yavuz Koç (xxx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Hakkı İsmet Şimşek (xxx) (Dk.83 Tolga Şahin), Soner Birinci (xx)

GÖLCÜKSPOR: Gökhan Yenigün (x), Miran Avcı (x), Kadir Öğe (x), Veli Ortakçı (xx), Oğuzhan Türkmen (x), Furkan Özyapı (xx), Batuhan Boyoğlu (xx), Ferhat Aras (xx), Barış Şen (x) (Dk.46 Adem Parlak), Furkan Yiğit (xx) (Dk.67 Enes Dada), Yunus Özdemir (x) (Dk.46 Berkan Durdu)

GOLLER: Dk.10 Hakkı İsmet Şimşek, Dk.45+1 Yavuz Koç (Osmaniyespor FK)

SARI KARTLAR: Mesut Balkan, Ali Emre Erhal (Osmaniyespor FK), Yunus Özdemir, Oğuzhan Türkmen, Miran Avcı, Furkan Özyapı, Ferhat Aras, Enes Dada (Gölcükspor) MİSLİ.com 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, 8'inci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Gölcükspor'u 2-0 yendi. 7 Ocak Stadı'nda saat 13.00'da başlayan maçı, Yakup Bakır, Mustafa Zıvalı ve Giray Kara hakem üçlüsü yönetti. Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın 10. dakikasında Hakkı İsmet Şimşek'in attı golle Osmaniyespor FK rakibi karşısında 1-0 üstünlük sağladı. İlk yarının uzatma dakikalarında sarı yeşilli oyuncu Yavuz Koç topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda da her iki takımda gol bulamazken, Osmaniyespor FK sahadan 3 puanla ayrıldı. DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-11-12 15:07:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.