3.Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Gölcükspor: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK, kendi sahasında Gölcükspor’u 20 mağlup etti.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Yakup Bakır xxx, Mustafa Zıvalı xxx, Giray Kara xxx
Osmaniyespor FK: Mesut Balkan xx, Ali Emre Erhal xxx (Bekir Can Kara dk.67 xx), Mustafa Öztürk xx (Sidar Ceylan dk.67 xx), Halil İbrahim Cenik xx (Fatih Taşdelen dk. 88 ?), Kerim Bölük xx, Hamit Bayraktar xx, Erkan Çam xx, Yavuz Koç xxx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Hakkı İsmet Şimşek xxx (Tolga Şahin dk.83 x), Soner Birinci xx
Gölcükspor: Gökhan Yenigün x, Miran Avcı x, Kadir Öge x, Veli Ortakcı xx, Oğuzhan Türkmen x, Furkan Özyapı xx, Batuhan Boyoğlu xx, Ferhat Aras xx, Barış Şen x (Adem Parlak dk. 46 xx), Furkan Yiğit xx (Enes Dada dk. 68 x), Yunus Özdemir x (Berkan Durdu dk. 46 xx)
Goller: Hakkı İsmet Şimşek (dk.10), Yavuz Koç (dk.45 +) (Osmaniyespor FK)
Sarı kartlar: Mesut Balkan, Ali Emre Erhal (Osmaniyespor FK), Yunus Özdemir, Oğuzhan Türkmen, Giray Avcı, Furkan Özyapı, Ferhat Aras, Enes Dada (Gölcükspor)
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