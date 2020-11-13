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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de "Kürşad Ata Cengi Destanı" klibi çekilecek

İHA

Osmaniye’de "Kürşad Ata Cengi Destanı" klibi çekilecek

Osmaniyeli merhum Avukat Selahattin Arpacı’nın vasiyeti olan “Kürşad Ata Cengi Destanı” adlı klibin çekim çalışmalarına başlanıldı.
Menajer Ferhat Er ve Vatan Bestekarı Hanifi Gökhan, Korkut Ata Atçılık ve Binicilik Spor Kulübünde düzenledikleri basın toplantısıyla klip hakkında bilgi verdi. Hanifi Gökhan, yaptığı açıklamada, merhum Selahattin Arpacı’nın vasiyetini yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Arpacı’dan 4 yıl boyunca eğitim aldığını hatırlatan Gökhan, “Selahattin Arpacı hocam ameliyata girmeden önce ben vefat edersem bu projeyi gerçekleştir demişti. Allah gani gani rahmet eylesin bizde onun ruhunu şad etmek için Türk Dünyasına birlik mesajı vermek için “Kürşad Ata Cengi Destanı” klibinin çekiminin hazırlıklarına başladık. Bu klipte hocam kendisi rol alacaktı ama ömrü yeterli olmadı. Bizler de ekip arkadaşlarımıza düşündük ve onun yerine bu rolü kızı Nazlı Arpacı üstlenecek. İnşallah başarılı bir çalışma olacak” dedi.
Güzel bir eser ortaya çıkacağına inandığını belirten Ferhat Er, “Profesyonel düşünüyoruz. Müzik çalışmaları bitmek üzeredir. Görüntüleri de eklendiğinde yaklaşık 3,5 4 dakikalık klip olacak. Hem Osmaniye’mizin tanıtımı hem de rahmetli Selahattin ağabeyin vasiyetini gerçekleştirebilmek bakımından ayrıca Türk Dünyasına bir not düşme açısından önemli görüyoruz. Ekibe de başarılar diliyorum” diye konuştu.
Nazlı Arpacı ise klipte babası Selahattin Arpacı’yı canlandıracağı için heyecanlı olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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