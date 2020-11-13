Esteticium uzmanlarından Dr. Heıdarloo:”Göğüs büyütme operasyonu emzirmeye mani olmaz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esteticium uzmanlarından Dr. Heıdarloo:”Göğüs büyütme operasyonu emzirmeye mani olmaz”

İHA

Esteticium uzmanlarından Dr. Heıdarloo:”Göğüs büyütme operasyonu emzirmeye mani olmaz”

Estetik ve Plastik Cerrahi Merkezi Eseticium uzmanlarından Dr. Kıarash Ashrafı Heıdarloo, meme büyütme operasyonlarının emzirmeye mani olmadığını söyledi.
Az gelişmiş veya küçük göğüslerin normal bir görüntüye kavuşturulması için uygulanan meme büyütme operasyonlarının genelde silikon protez ile yapılan işlem olduğunu belirten Dr. Kıarash Ashrafı Heıdarloo,“Süt emzirmeye mani bir ameliyat değildir. Mamografi, meme ultrasonografisi gibi tanısal testlere engel teşkil etmez. Ömür boyu kalabilir, istenildiğinde tamamen çıkartılabilir ya da yenisi ile değiştirilebilir” dedi.
Silikon protezlerin dışı zar şeklinde hafif sert, içi Jel kıvamında silikon veya tuzlu su ile doldurulmuş yapıya sahip olduğunu anlatan Dr. Heıdarloo, ülkemizde ve Avrupa'da estetik cerrahların genelde içi silikon jel protezler tercih ettiğini kaydetti. Bunun sebebinin doğal bir dokunuş ve görünüşe sahip olmadaki üstünlüğü olarak nitelendiren Dr. Heıdarloo, “Aynı zamanda içi tuzlu su değil jel dolu olduğundan kaçak riski çok azdır. Ancak hangi tür protezin kullanılacağına hasta ve plastik cerrahi uzmanı birlikte karar vermelidir. Çeşitli vasıfta, şekil ve projeksiyonda olan bu protezler kısa bir ameliyat ile takıldıktan sonra aynı gün veya bir gün sonra evinize gidebilir, 45 gün içinde normal aktivitenize dönebilirsiniz. Yürüyüş hariç, özellikle kolların kullanıldığı sporların yapılması veya benzeri aktivitelerden 4 hafta uzak durmak önerilir. Memnuniyet oranı ve derecesi en yüksek estetik işlemdir dersek yanlış olmaz” şeklinde konuşu.

Kimlere yapılabilir?
Ergenliğini tamamlamış, doğumsal veya edinilmiş meme küçüklüğü olan, normal olan meme ölçülerini artırmak isteyen, tıbbi olarak ameliyat olmasında sakınca bulunmayan kişilerin meme büyütme işlemi yaptırabileceğini kaydeden Dr. Heıdarloo, ameliyat sonrası görüntü ile ilgili de şu bilgileri verdi;
“Protezi yerleştirmek için en sık kullandığımız 2 yer vardır. Bunlar; meme başı (meme başı renkli alanının meme cildi ile yaptığı birleşme hattı) ve memenin alt kenarının gövde ile buluştuğu hattır. Ameliyat izi 45cmlik bir izdir ve uygulama yerleri nedeniyle fark edilmesi oldukça zordur. Bu yerlerin dışında koltuk altı ve göbek deliği gibi uygulama yerleri de vardır. Bu giriş yerleri genel olarak estetik cerrahlar arasında yaygın olarak tercih edilmemektedir.Enjeksiyonu ile meme büyütme yapılabiliyor ancak hala aşılması gereken birkaç problem var. Yabancı madde taşımak istemeyen, komplikasyonundan korkan, ameliyattan korkan, doğal yöntem arayışındaki hastalar protez ameliyatını tercih etmemektedir. Ama asıl bu işlemi yapmadaki korku onkolojik takipte olası çıkabilecek problemlerdir. Ben tavsiye etmiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye’de "Kürşad Ata Cengi Destanı" klibi çekilecek
YEREL HABERLER Osmaniye’de "Kürşad Ata Cengi Destanı" klibi ...
Osmaniye Valisi Yılmaz: "Tehlike arz eden yapıların yıkılması için talimat verdim"
YEREL HABERLER Osmaniye Valisi Yılmaz: "Tehlike arz eden yapıların ...
Osmaniye’de sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu
YEREL HABERLER Osmaniye’de sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar ...
Osmaniye Valisi: Vaka sayısında ciddi artışlar var
YEREL HABERLER Osmaniye Valisi: Vaka sayısında ciddi artışlar var
Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'ın testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Kadirli Belediye Başkanı Tarhan'ın testi pozitif ...
3.Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Gölcükspor: 0
YEREL HABERLER 3.Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Gölcükspor: 0
Osmaniyespor FK - Gölcükspor: 2-0
YEREL HABERLER Osmaniyespor FK - Gölcükspor: 2-0
46 yıl sonra gelen gurur 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na asker olarak katılan 67 yaşındaki İbrahim Bülbül'ü, hem KKTC hem de Türkiye 46 yıl aradan sonra gazi olarak tanıdı
YEREL HABERLER 46 yıl sonra gelen gurur 1974 Kıbrıs Barış ...
Organize suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Organize suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama
Vali Yılmaz: "Osmaniye’de son zamanlarda vaka sayılarında ciddi artışlar görülmektedir"
YEREL HABERLER Vali Yılmaz: "Osmaniye’de son zamanlarda vaka ...
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna: 4 tutuklama
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
Osmaniye’de atık ilaçların toplanması için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de atık ilaçların toplanması için protokol ...
Osmaniye’de bir köyde karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Osmaniye’de bir köyde karantina kaldırıldı
Kamyon kasasından 135 kilo 300 gram kubar esrar çıktı
YEREL HABERLER Kamyon kasasından 135 kilo 300 gram kubar esrar çıktı
Osmaniye’de tır dorsesinde 135 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmaniye’de tır dorsesinde 135 kilo esrar ele ...
Osmaniye'de yangın sonrası ilk fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Osmaniye'de yangın sonrası ilk fidanlar toprakla ...
Osmaniyeli tamirciden 5 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Osmaniyeli tamirciden 5 gündür haber alınamıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X