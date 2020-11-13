Esteticium uzmanlarından Dr. Heıdarloo:”Göğüs büyütme operasyonu emzirmeye mani olmaz”

Estetik ve Plastik Cerrahi Merkezi Eseticium uzmanlarından Dr. Kıarash Ashrafı Heıdarloo, meme büyütme operasyonlarının emzirmeye mani olmadığını söyledi.

Az gelişmiş veya küçük göğüslerin normal bir görüntüye kavuşturulması için uygulanan meme büyütme operasyonlarının genelde silikon protez ile yapılan işlem olduğunu belirten Dr. Kıarash Ashrafı Heıdarloo,“Süt emzirmeye mani bir ameliyat değildir. Mamografi, meme ultrasonografisi gibi tanısal testlere engel teşkil etmez. Ömür boyu kalabilir, istenildiğinde tamamen çıkartılabilir ya da yenisi ile değiştirilebilir” dedi.

Silikon protezlerin dışı zar şeklinde hafif sert, içi Jel kıvamında silikon veya tuzlu su ile doldurulmuş yapıya sahip olduğunu anlatan Dr. Heıdarloo, ülkemizde ve Avrupa'da estetik cerrahların genelde içi silikon jel protezler tercih ettiğini kaydetti. Bunun sebebinin doğal bir dokunuş ve görünüşe sahip olmadaki üstünlüğü olarak nitelendiren Dr. Heıdarloo, “Aynı zamanda içi tuzlu su değil jel dolu olduğundan kaçak riski çok azdır. Ancak hangi tür protezin kullanılacağına hasta ve plastik cerrahi uzmanı birlikte karar vermelidir. Çeşitli vasıfta, şekil ve projeksiyonda olan bu protezler kısa bir ameliyat ile takıldıktan sonra aynı gün veya bir gün sonra evinize gidebilir, 45 gün içinde normal aktivitenize dönebilirsiniz. Yürüyüş hariç, özellikle kolların kullanıldığı sporların yapılması veya benzeri aktivitelerden 4 hafta uzak durmak önerilir. Memnuniyet oranı ve derecesi en yüksek estetik işlemdir dersek yanlış olmaz” şeklinde konuşu.



Kimlere yapılabilir?

Ergenliğini tamamlamış, doğumsal veya edinilmiş meme küçüklüğü olan, normal olan meme ölçülerini artırmak isteyen, tıbbi olarak ameliyat olmasında sakınca bulunmayan kişilerin meme büyütme işlemi yaptırabileceğini kaydeden Dr. Heıdarloo, ameliyat sonrası görüntü ile ilgili de şu bilgileri verdi;

“Protezi yerleştirmek için en sık kullandığımız 2 yer vardır. Bunlar; meme başı (meme başı renkli alanının meme cildi ile yaptığı birleşme hattı) ve memenin alt kenarının gövde ile buluştuğu hattır. Ameliyat izi 45cmlik bir izdir ve uygulama yerleri nedeniyle fark edilmesi oldukça zordur. Bu yerlerin dışında koltuk altı ve göbek deliği gibi uygulama yerleri de vardır. Bu giriş yerleri genel olarak estetik cerrahlar arasında yaygın olarak tercih edilmemektedir.Enjeksiyonu ile meme büyütme yapılabiliyor ancak hala aşılması gereken birkaç problem var. Yabancı madde taşımak istemeyen, komplikasyonundan korkan, ameliyattan korkan, doğal yöntem arayışındaki hastalar protez ameliyatını tercih etmemektedir. Ama asıl bu işlemi yapmadaki korku onkolojik takipte olası çıkabilecek problemlerdir. Ben tavsiye etmiyoruz.”

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