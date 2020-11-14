Sağlık Müdürü Öznavruz: “Sağlıklı beslenme diyabet tedavisinin temel taşlarından biridir”

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, diyabetin, bireyin yaşamında başta beslenme alışkanlıkları olmak üzere bazı değişiklikler yapmasını gerektiren bir durum olduğunu belirterek, "Sağlıklı beslenme diyabet tedavisinin temel taşlarından biridir. Diyabet, çocuk ve ergenlerin enerji ve besin ögeleri gereksinimlerini etkilemez” dedi.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü olmasından dolayı diyabet hastalığıyla ilgili bilgiler verdi. Diyabet hastalığı olan vatandaşların beslenme alışkanlıklarına dikkat çeken Öznavruz, sağlıklı beslenmenin diyabet tedavisinde önemli etmen olduğunu kaydetti.

Diyabet hastalığının kronik metabolizma bozukluğu olduğunu ifade eden Dr. Hasan Öznavruz, “Diyabet, kandaki şeker düzeyini dengeleyen insulin hormonunun eksikliği veya yeterince salgılanmasına rağmen vücutta kullanılamaması sonucu oluşan kronik metabolizma bozukluğudur. Besinlerle alınan şeker mideye oradan bağırsaklara geçer ve emilerek kana karışır. Pankreasta üretilen insulin hormonu ise dolaşımda bulunan şeker düzeyini düzenler ve kanda şeker yükseldiğinde pankreastan salınarak kan şekerini normal düzeylere indirir. Pankreasta insulin üretiminin azalması veya insulin üretimi yeterli olduğu halde doku ve organlar seviyesinde yeterli etki gösterememesi durumunda diyabet gelişir. Diyabet, bireyin yaşamında başta beslenme alışkanlıkları olmak üzere bazı değişiklikler yapmasını gerektiren bir durumdur. Sağlıklı beslenme diyabet tedavisinin temel taşlarından biridir. Diyabet, çocuk ve ergenlerin enerji ve besin ögeleri gereksinimlerini etkilemez. Çocuk ve ergenlerin yaş, cinsiyet ve aktivite düzeyi gibi bireysel özelliklerine göre değişen enerji ve besin ögeleri gereksinimlerini çeşitli besinleri tüketerek karşılamaları ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları önemlidir” diye konuştu.

Ayrıca Öznavruz, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan sağlık tesislerinde düzenlenen diyabet okulunda vatandaşlara; diyabet hastalığı, diyabetin oluşum mekanizması, tıbbi beslenme tedavisi, diyabette insulin dışında kan şekerini düzenleyici ilaçlar, diyabetin akut komplikasyonları, diyabetin kronik komplikasyonları, diyabette fiziksel aktivite ve hareketler, diyabetle yaşam ve insulin tedavisi konularında bilgiler verildiğini söyledi.

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