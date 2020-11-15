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Sürekli yaşanan elektrik kesintisi mahalleliyi sokağa döktü Osmaniye'de evlerindeki elektrikli eşyaların yüksek voltajdan dolayı bozulduğunu söyleyen vatandaşlar yetkililerden yardım istedi

İHA

Osmaniye'nin Dereobası köyü sakinleri sürekli yaşanan elektrik kesintilerinden mağdur olduklarını, evlerindeki elektrikli ürünlerin yüksek voltajdan dolayı bozulduğunu söyledi.

Sürekli yaşanan elektrik kesintisi mahalleliyi sokağa döktü Osmaniye'de evlerindeki elektrikli eşyaların yüksek voltajdan dolayı bozulduğunu söyleyen vatandaşlar yetkililerden yardım istedi

Osmaniye’nin Dereobası köyü sakinleri sürekli yaşanan elektrik kesintilerinden mağdur olduklarını, evlerindeki elektrikli ürünlerin yüksek voltajdan dolayı bozulduğunu söyledi.
Dereobası köyü Küme Evler Mahallesi sakinleri, 34 yıldır elektrik kesintisi ve yüksek voltaj sorunu yaşadıkları gerekçesiyle sokağa döküldü. Sürekli kesilen elektriğin daha sonra yüksek voltajlı geldiğini iddia eden vatandaşlar, evlerindeki elektrikli eşyaların bozulduğunu ifade etti. Nabi Korkmaz, “Enerji sıkıntısını yaklaşık 34 yıldır yaşıyoruz. Yağmur düştüğünde enerji kesiliyor. Rüzgar estiğinde enerji kesiliyor. Bugün de elektrik yüksek voltajda geldiği için elektrikli aletlerimizin hepsi yandı. Bütün mahalleli sokaktayız” diye konuştu.
Eşyalarının ikinci defa yandığını dile getiren Zahide Korkmaz ise, “Benim ikinci çamaşır makinem yandı. 300400 lira istediler, yaptıramadım. Annemden çamaşır makinesi aldım, o da yandı. Bulaşık makinem de yandı. Daha ne söyleyeyim. Evde bir şey kalmadı. Sigortadan dahi ateş çıktı” dedi.
Duran Pak ise, evinin tesisatının yandığını belirterek, “Şu anda elektrik de yok. Elektrik de kesilmiş durumda. Eve dahi giremiyoruz. Çocuklarla hepimiz dışarıdayız. Durum bundan ibaret, bu hep bu şekilde devam ediyor. Tesisat yandı. Dolap, çamaşır makinesi, televizyon ne varsa hepsi yandı. Gördüğünüz gibi rezillik işte. Bütün mahalle burada. Durum böyle, yapacak başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.
Elektrik kesintisinin devamlı olduğunu savunan Murat Korkmaz ise, “Ben dağın başında yaşıyorum. O dağın başında dahi ben bu elektrik sıkıntısını yaşamadım. Evimde buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi hepsi yandı. Lamba patladı, eşimin kafasına parçaları döküldü” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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