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Osmaniye´ye şehit ateşi düştü

DHA

Osmaniye´ye şehit ateşi düştü


İbrahim EMÜL/OSMANİYE (DHA)HAKKARİ´de PKK´lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz´un (29) acı haberi, memleketi Osmaniye´deki ailesine ulaştı.
Irak´ın kuzeyindeki Zap bölgesinden, ülkeye sızmaya çalışan PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Erol yaralandı. Şehit Topuksuz´un acı haberi memleketi Osmaniye´nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Mahallesi´ndeki ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hatice Topuksuz ile evli ve 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenilen şehidin naaşı, memleketi Osmaniye´de toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Düziçi İbrahim EMÜL
2020-11-16 21:12:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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