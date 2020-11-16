Osmaniye´ye şehit ateşi düştü

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE (DHA)HAKKARİ´de PKK´lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz´un (29) acı haberi, memleketi Osmaniye´deki ailesine ulaştı.

Irak´ın kuzeyindeki Zap bölgesinden, ülkeye sızmaya çalışan PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Erol yaralandı. Şehit Topuksuz´un acı haberi memleketi Osmaniye´nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Mahallesi´ndeki ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hatice Topuksuz ile evli ve 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenilen şehidin naaşı, memleketi Osmaniye´de toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Düziçi İbrahim EMÜL

2020-11-16 21:12:39



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