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Şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz, son yolculuğuna uğurlandı


İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ(Osmaniye), (DHA) HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde başlatılan Şehit İstihkam Uzman Çavuş Ahmet Tunç Operasyonu kapsamında, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz (29), memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla önce Van'a oradan da uçakla memleketine uğurlanan Şehit Topuksuz'un cenazesi, ilçeye bağlı Söğütlügöl Köyü'ndeki baba evine getirildi. Şehidin cenazesini anne Fatma, baba Salim ve eşi Hatice Topuksuz ile yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Burada alınan helalliğin ardından şehit Topuksuz için ilçe merkezindeki Hacılar Camii önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuggeneral Alparslan Kılıç, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Belediye Başkanı Vekili Hulusi Akkuş, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende, anne Fatma Topuksuz, "7 aylık oğlunu babasız mı bıraktın?" diyerek gözyaşı döktü.
MESLEĞE 4 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ
Mesleğe yaklaşık 4 yıl önce başlayan Uzman Çavuş Topuksuz'un 2 yıl önce evlendiği ve 7 aylık Salim Efe isminde bir bebeği olduğu öğrenildi. İkindi namazına müteakip, İl Müftüsü Vekili Ahmet Demirer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un cenazesi götürüldüğü Çamiçi Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları içinde toprağa verildi. Hatice Topuksuz ise şehit eşini asker selamı ile uğurladı.
OSMANİYE'NİN 270'İNCİ ŞEHİDİ
Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ise Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un, kentin 270'inci şehidi olduğunu belirterek, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.  Annesine babasına eşine 7 aylık çocuğuna Cenab-ı Allah sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Düziçi İbrahim EMÜL
2020-11-17 16:26:07

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