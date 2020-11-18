Osmaniye'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada, Orta Çağ, Bizans ve İslami dönemlere ait 5 tarihi obje ve çeşitli ebatta bin 550 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kente tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki takibin ardından M.T., U.T. ve V.T.'nin içinde bulunduğu otomobil, Sumbas ilçesi Reşadiye yol ayrımında durduruldu. Araçta yapılan aramada, Orta Çağ, Bizans ve İslami dönemlere ait 5 tarihi obje ve çeşitli ebatta bin 550 sikke ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-11-18 14:26:02
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