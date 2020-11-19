Şehit Kaymakam şehadetinin 100. yılında anıldı

Milli Mücadele kahramanı şehit Kaymakam Saim Bey şehadetinin 100. yılında Mamure Tren İstasyonunda düzenlenen törenle anıldı.

18 Kasım 1920 tarihinde Osmaniye Cephesi'nde şehit düşen Milli Mücadele kahramanı Kaymakam Saim Bey şehadetinin 100. yılında Mamure Tren İstasyonunda anıldı. Saim Bey’le ilgili belge ve fotoğraflardan oluşan sergiyi gezen Vali Erdinç Yılmaz ve beraberindekiler sergi hakkında bilgiler aldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, “Rahmetli Saim Bey’in şehadetinin 100. yıldönümünde burada onu anıyor olmaktan mutluluk ve şükran duyuyorum. Bu vesile ile Saim Beyimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Rabbimden kabirlerini nur, makamlarını cennet eylemesini niyaz ediyorum” dedi.

Vali Erdinç Yılmaz ise, “Bugün, Kaymakam Saim Bey’in şehit olduğu noktadayız. Burası kurtuluş mücadelemizin önemli noktalarından biri, kahramanlık destanının yazıldığı bir yerdir. Bundan 100 yıl önce Kahraman şehidimiz Saim Bey, arkadaşları ile birlikte, Mamure İstasyonunu Fransızlardan kurtarmak için baskın düzenlediler. Maalesef Kahraman Kaymakam Saim Bey burada ağır yaralanıyor ve daha sonra şehit oluyor. Biz böyle kahramanlarımızı anmak ve kahramanlarımızın anısını yaşatmak için buradayız. Kaç asır geçerse geçsin kahramanlarımızı unutmayacağız. Şehadetlerinin 100. yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları tarafından Mamure Şehitleri Anıtına karanfil bırakıldı.

Törene Vali Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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