Karantina köyündeki vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma karşılıyor Osmaniye’de vaka sayısı artan merkeze bağlı Çardak köyü karantinaya alındı Vatandaşların köyün çıkışındaki bakkala telefon ederek ihtiyaçların tedarik edilmesinin ardından jandarma ekipleri tarafından köyün girişinde sosyal mesafe ve tedbirlere uyularak siparişler teslim ediliyor

Osmaniye'de korona virüs tedbirleri kapsamında, vakaların artması nedeniyle karantinaya alınan Çardak köyünde yaşayan vatandaşların temel gıda ihtiyaçları jandarma ekipleri tarafından sağlanıyor.

Osmaniye’de son zamanlarda yükselişe geçen korona virüs vakalarından dolayı tedbirler alınmaya devam ediyor Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, korona virüs tanılı 19 pozitif vaka ve 37 temaslı kişi tespit edilmesinin ardından bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgının kontrol altına alınması amacıyla merkeze bağlı Çardak köyü karantinaya alındı. Köye giriş çıkışların kapatılmasının ardından vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için jandarma ekipleri seferber oluyor. Vatandaşların köyün çıkışındaki bakkala telefon ederek ihtiyaçların tedarik edilmesinin ardından jandarma ekipleri tarafından köyün girişinde sosyal mesafe ve tedbirlere uyularak siparişler teslim ediliyor.



“Bu süreci en kolay şekilde atlatmak istiyoruz”

Köy sakinlerinden Ahmet Doğan, “Köyümüz üç gündür karantina altında, ihtiyaçlarımızdan dolayı bu süreçte zorluk çekiyoruz. Evimizin ihtiyaçlarını bakkala telefon ederek söylüyoruz. Bakkal da sağ olsun askerlerimizle yardımlaşarak bize ulaştırıyorlar. Bu süreçte Allah onlardan razı olsun. Tek temennim köyümüzün insanlarının mesafeye uyarak ve maskelerini takarak kendilerini korumalarını istiyoruz. Bu süreci en kolay şekilde atlatmak istiyoruz” diye konuştu.

Karantina süreci 4 gün önce başlayan Çardak köyünün 14 gün karantina altında tutulmasının ardından yeni pozitif vakaların çıkmamasıyla karantina sürecinin kaldırılması hedefleniyor.

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