Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan şahıs, jandarma tarafından yakalandı

Osmaniye’de “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçlarından aranan ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçlarından aranan ve yakalama kararı olan Y.Y. isimli şahsın Kadirli ilçesi Kümbet köyündeki ikametgâhında olduğu bilgisi alındı. Yapılan operasyon sonucunda şahıs mukavemetsiz olarak gözaltına alındı.

Ayrıca kasım ayı içerisinde hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişi daha yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandıkları öğrenildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nın suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları kararlılıkla devam etmekte olduğu vurgulandı.

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