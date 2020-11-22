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Motosiklet hırsızı 35 saat kamera görüntüsü izlenerek yakalandı Osmaniye'de motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

İHA

Motosiklet hırsızı 35 saat kamera görüntüsü izlenerek yakalandı Osmaniye'de motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Osmaniye'de bir motosikleti çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin 7 ayrı noktadaki güvenlik kameralarının 35 saatlik kaydını incelemesi sonucu yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Kasım’da Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesi Karaçarlı Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki 7 farklı noktada bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin 35 saatlik bir bölümünü inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin açık kimlik bilgilerine ulaştı.
Yapılan fiziki takip sonucu yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.K., sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken çalınan motosiklet ise ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık olayında, bir şahsın motosikletin üzerine bindiği diğer şahsın da motosikleti itmesiyle şahısların olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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