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Karantinadaki genç doğum günü pastasını iple eve çekti 21 yaşına korona karantinasında giren gence ailesi sokakta doğum günü kutlaması yaptı

İHA

Karantinadaki genç doğum günü pastasını iple eve çekti 21 yaşına korona karantinasında giren gence ailesi sokakta doğum günü kutlaması yaptı

Osmaniye’de korona virüse yakalanan ve evde karantinaya giren Zahit Demirezer isimli genç için ailesi 21’inci yaş gününü evin bulunduğu sokakta pasta keserek kutladı. Karantinadaki genç ise kendisine uzatılan doğum günü pastasını iple evin ikinci katına çekerek aldı.
Edinilen bilgiye göre, Zahit Demirezer’in korona virüs testi 16 Kasım günü pozitif çıktı. Osmaniye merkez Şirinevler Mahallesi'ndeki evlerinde karantinaya giren ve tedavisine evde devam edilen Zahit Demirezer 21’inci yaş gününe karantinada girince anne ve babası karantinanın olduğu evin önüne doğum günü pastası ile gelerek sürpriz yaptı. Pencereye çıkan Zahit Demirezer ailesinin bu sürprizi karşısında onları alkışlayarak destek verdi. Doğum günü pastasının mumları yakıldı. Daha sonra ikinci katta karantinada olan gencin uzattığı iple pasta yukarı çekildi. Alkışlar eşliğinde pastanın mumlarını üfleyen Zahit Demirezer daha sonra bir video çekerek ailesine teşekkür etti. Bu sürpriz karşısında çok duygulandığını belirten Zahit Demirezer “Karantinamın 7’nci gününde 21 yaşıma girdim. Ailem ve arkadaşlarım doğum günümü böyle kutladılar. Bana da çok büyük bir moral oldu. Aileme ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

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