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İşadamı Yusuf Yamanlar: “Yasaklar kalktıkça otomobil piyasası hareketlenecektir”

İHA

İşadamı Yusuf Yamanlar: “Yasaklar kalktıkça otomobil piyasası hareketlenecektir”

Otomotiv sektörünün temsilcilerinden işadamı Yusuf Yamanlar, pandemi sebebiyle alınan sokağa çıkma yasakları, şehirler arası yolculuk kısıtlamaları, iş seyahatleri gibi çeşitli engellerin otomobile olan talebi azalttığını, bu yasakların kalkması ile piyasanın yeniden hareketleneceğini söyledi.
Sektördeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yusuf Yamanlar, Korona virüs etkisiyle bu sene lüks segment otomotiv piyasasındaki fiyat artışlarının belirli bir düzeyde artış gösterdiğini belirterek, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, otomobil piyasasını da kötü olarak etkilendi. Sıfır otomobil piyasası gibi ikinci el otomobil piyasasında da düşüşler oldu. Normal zamanda bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasası da bu sene durgun seyretti. Sokağa çıkma yasakları, şehirler arası yolculuk kısıtlamaları, iş seyahatleri gibi çeşitli engeller otomobile olan talebi azalttı. Yasaklar kalktıkça sektörün de hareketleneceğini ön görüyoruz” diye konuştu.
Virüs sebebiyle birçok otomobil üretim fabrikasının aylardır kapalı kaldığını kaydeden Yamanlar, “Bu süreçte tedarik zincirleri yara aldı. Mesela Çin'den ucuza alınan parçalar vardı. Fakat virüsün Çin'den kaynaklandığı görüşü Çin'e antipati duyulmasına neden oldu. Zaten yıllardır pazarın çoğunu elinde tutan Çin'e karşı bir tedirginlik vardı, virüs de işin tuzu biberi oldu. Gerek fabrikaların kapalı olması, gerekse Çin'e karşı mesafe konuşması özellikle lüks otomobil piyasasında fiyat artışlarını kaçınılmaz kılacaktır” ifadelerini kullandı.

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