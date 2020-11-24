Vali Yılmaz: "Kadirli Devlet Hastanesinde hizmette aksama yok" Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, içinde doktorlar, hemşire ve ebeler, idari personeller, teknisyen ve hizmetli kadrosunda çalışanlar olmak üzere 53 kişiye pozitif tanı konulduğunu, şu anda hepsinin ayakta tedavi gördüğünü belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yılmaz: "Kadirli Devlet Hastanesinde hizmette aksama yok" Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, içinde doktorlar, hemşire ve ebeler, idari personeller, teknisyen ve hizmetli kadrosunda çalışanlar olmak üzere 53 kişiye pozitif tanı konulduğunu, şu anda hepsinin ayakta tedavi gördüğünü belirtti

İHA

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli Devlet Hastanesinde 53 sağlık personelinin Covid19 testinin pozitif çıktığını ancak hizmette bir aksama yaşanmadığını söyledi.

Vali Yılmaz: "Kadirli Devlet Hastanesinde hizmette aksama yok" Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, içinde doktorlar, hemşire ve ebeler, idari personeller, teknisyen ve hizmetli kadrosunda çalışanlar olmak üzere 53 kişiye pozitif tanı konulduğunu, şu anda hepsinin ayakta tedavi gördüğünü belirtti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli Devlet Hastanesinde 53 sağlık personelinin Covid19 testinin pozitif çıktığını ancak hizmette bir aksama yaşanmadığını söyledi.
Vali Erdinç Yılmaz, İçişleri Bakanlığı tarafından “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda Vali Yılmaz, uyarılarda bulundu. Vali Yılmaz, “Hepimizin sağlığı için kurallara hassasiyetle uymak zorundayız. Bu virüsle mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz. Lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim ve temizlik konusunda özenli davranalım” dedi.

“Osmaniye’de son bir haftadır artış devam etmektedir”
Denetimlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Bugün de her zaman olduğu gibi Covid19 tedbirlerine yönelik denetim yapıyoruz. Şu an faaliyette olan iş yerlerimizi kontrol ediyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak. Korona virüsü hep birlikte yenebiliriz. Bunu da ancak hep birlikte kurallara uyarak başarabiliriz. Osmaniyeli hemşerilerimden kurallara uymalarını ısrarla istiyorum. Bu virüs gerçekten tehlikeli maalesef insanlarımızı öldürüyor. Dolayısıyla bunu durdurabilmek için kurallara uymak zorundayız. İlimizde son bir haftadır artış devam etmektedir. Bu artışı durdurabilmemiz için kurallarımız bellidir, maskemizi takacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve temizlik konusunda özenli davranacağız. Ancak bu kurallara uyarsak başarabiliriz. Kurallara uyan ve bu konuda hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Kadirli Devlet Hastanesinde 53 kişiye pozitif tanı konuldu”
Kadirli Devlet Hastanesinde hizmetin aksamadığını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “İçinde doktorlar, hemşire ve ebeler, idari personeller, teknisyen ve hizmetli kadrosunda çalışanlar olmak üzere 53 kişiye pozitif tanı konuldu. Şu anda hepsi ayakta tedavi görüyor. Hizmette herhangi bir aksama yok, hizmet devam ediyor" şeklinde konuştu.
Denetimlere Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşadamı Yusuf Yamanlar: “Yasaklar kalktıkça otomobil piyasası hareketlenecektir”
YEREL HABERLER İşadamı Yusuf Yamanlar: “Yasaklar kalktıkça otomobil ...
Karantinadaki genç doğum günü pastasını iple eve çekti 21 yaşına korona karantinasında giren gence ailesi sokakta doğum günü kutlaması yaptı
YEREL HABERLER Karantinadaki genç doğum günü pastasını iple eve ...
Osmaniye Valisi: Kadirli'de 53 sağlık personelinin Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Osmaniye Valisi: Kadirli'de 53 sağlık personelinin ...
Osmaniye’de iki köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Osmaniye’de iki köy korona virüs nedeniyle ...
Kadirli Devlet Hastanesinde 50 sağlık çalışanı korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Kadirli Devlet Hastanesinde 50 sağlık çalışanı korona ...
Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda 9 tutuklama
Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna 9 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna 9 tutuklama
Motosiklet hırsızı 35 saat kamera görüntüsü izlenerek yakalandı Osmaniye'de motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı 35 saat kamera görüntüsü izlenerek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X