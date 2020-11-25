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Trafik kazasında yaralanan sokak köpeği bir bacağını kaybetti

DHA

Trafik kazasında yaralanan sokak köpeği bir bacağını kaybetti


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde bir aracın üzerinden geçtiği sokak köpeğinin kırılan sağ arka bacağı, doku kaybı ve enfeksiyon kaptığı için kesildi. Yaklaşık 4,5 saat süren ameliyatın ardından antibiyotik ve mineral takviyesi uygulanan köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği, tedavisi sonrasında sahiplendirileceği belirtildi.
Sinem Ünlü, çalıştığı iş yerindeyken duyduğu sesi üzerine dışarı çıktığında bir aracın üzerinden geçerek yaraladığı sokak köpeğini buldu. Köpeğin sağ arka bacağının parçalanmış halde olduğunu fark etti. Köpeği veterinere götürdü.  
Ünlü, "İlk önce veteriner kliniğine götürdüm. Ancak bulunduğumuz ilçede bu tip yaralanmalara karşı tedavi yapılabilecek bir tesis yok. Ağrı kesici verilip, antibiyotik sprey sıkılan köpek için Bahçe Belediyesi'nden yardım istedim. Belediyenin yardımlarıyla Hayvan Hakları Federasyonuna (HAYTAP) ulaştım. Yaralı köpeğimizi tedavi merkezinde acilen operasyona aldılar" dedi.
'BACAĞI AMPUTE ETMEK ZORUNDA KALDIK'
Operasyonu gerçekleştiren HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise 2 yaşlarındaki erkek küçük ırk köpeğin kazadan 24 saat kadar sonra tesise geldiğini belirterek, "Ne yazık ki bir trafik kazasına karışmış, oluşan travma sonucunda 'femur' ve 'tibia' kemiklerinde kırıklar şekillenirken basıncın etkisiyle kaslarda ve deride de ciddi nekrozlar şekillenmişti. Mecburen bacağını ampute etmek zorunda kaldık. Kuyruk bölgesinde de 5 santimlik bir kısımda deri kılıf gibi yerinden sıyrılmıştı, ondan dolayı da kuyruğun da ki 5 santimlik bir kısmı yine ampute ettik. Antibiyotik, mineral ve ağrı kesicilerini yaptık. Tedavi sürecinde yoğun bakım mamaları ile eski sağlığına gelmesi için çalışacağız. Çok üzüldük, çarpıp kaçmasalardı" diye konuştu.
'YENİDEN YAŞAM HAKKI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Kazadan hemen sonra köpeğin tedaviye alınmış olması durumunda bacağının kesilmeme durumunun olduğunu belirten Laçinbala, "O anda tedavi edilmiş olsaydı belki  bacağı kurtarabilirdik. HAYTAP ile yeni adımlar atmasını umut ediyoruz. Ancak 3 bacağıyla çok zor bir yaşam sürecek. Onların yaşam kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Onlara yeniden yaşam hakkı vermeye çalışıyoruz. Lütfen biraz daha saygılı olalım. Bu bir bisikletli de olabilirdi, bir çocuk da olabilirdi. Lütfen biraz daha dikkatli hareket edelim" diye konuştu.
Yaralı köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-11-25 09:08:33

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