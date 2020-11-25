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Oyun makinesinin kilidini kırıp bozuk paraları çaldılar Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, hırsızların rahat tavırları pes dedirtti

İHA

Oyun makinesinin kilidini kırıp bozuk paraları çaldılar Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, hırsızların rahat tavırları pes dedirtti

Osmaniye’de bir spor salonunun bahçesinde bulunan oyun makinesinin para kasasının kilidini kıran 4 şahıs, kumbaradaki bulunan bozuk paraları çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında, şahısların rahat tavırları pes dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Aziz Mahmut Hüdai sokak üzerinde bulunun spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibi Mehmetcan Arslanlı cumartesi günü saat 16.00 sıralarında iş yerinden ayrıldı. Spor salonunun karşısında bulunan parkta yaşları 15 ila 16 olan dört şahıs salonun bahçesinde bulunan oyun makinelerinin yanına geldi. Bir süre oyun makineleri ile oynayan şahıslar ardından makinelerin içerisinde bulunan kumbaradaki paralara yöneldi. Kumbarayı açmak için uzun uğraşlar veren şahıslar daha sonra getirdikleri tornavidaya benzeyen aletle kumbarayı açmayı başardı. İçinde bulunan 100 lira kadar bozuk paraları alan çocuklar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen Mehmetcan Arslanlı, oyun makinesinin kumbarasının açık olduğunu gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Arslanlı, gördükleri karşısında şok oldu. Daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kayıtlarını inceledikten sonra şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
Yaklaşık yarım saat kadar oyun makineleri ile uğraşan şahıslar daha sonra makinelerde biriken bozuk paralara göz dikiyor. Çevredeki vatandaşların dikkatini çekmemek için zaman zaman oyun makinelerine para atıp oynayan şahısların, rahat tavırları ise pes dedirtti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan hırsızlık olayında şahısların tornavidaya benzer aletle kumbarayı açarak paraları aldıkları ve hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

“Cihazlara 200300 liralık zarar vermişler”
Şahısların kumbarayı açmak için tornavidaya benzer bir alet getirdiklerini belirten iş yeri sahibi Mehmetcan Arslanlı, “Sabah salonu açmak için geldiğimde oyun kasasının açık olduğunu gördüm. İçindeki paralar alınmıştı. Güvenlik kameralarına baktığımda 1516 yaşlarında dört tane şahıs vardı. Onların yaptığını tespit ettik. Zaten yüzleri de açık şekilde görünüyor. Cumartesi günü saat 16.00 sırlarında ben salondan çıktıktan sonra karşıda dört tane şahıs oturuyor. Bizim girip çıkmamızı takip ediyor. Bizim çıktığımızı gördükten sonra dört kişi geliyor buraya, aletlerin yanında önce oynuyor gibi görünüyorlar. Daha sonra birisi ayrılıyor içlerinden tornavida getiriyor. Kapağını zorlayarak cihazı açmaya çalışıyorlar. Cihazlara 200300 liralık bir zarar veriyorlar. Kumbarayı yeni açmıştık, içerisinde de 50100 lira gibi bir para olması gerekiyordu. Biz gerekli yerlere müracaatımızı yaptık. İkisini bulduk. Geldiler yanımıza özür falan dilediler. Diğer ikisini yani asıl yapanları arıyoruz. Bizim başımıza geldi başkalarının başına gelsin istemiyoruz” diye konuştu.

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