Kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak için turuncu balon uçurdular

Osmaniye’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı” düzenlendi. Toplantı sonrasında protokol mensupları kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için turuncu balon uçurdu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olmasından dolayı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı” yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Programda konuşan Vali Yılmaz, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda tüm kurumlara önemli görevler düştüğünü kaydetti.

“Tarihimizde ve kültürümüzde kadına yönelik şiddetin asla yeri yoktur” diyen Vali Yılmaz, “Kadına yönelik şiddetin bitirilmesi, toplumumuzdan tamamen çıkarılması için top yekun mücadele etmeliyiz. Bu mücadeleyi bütün toplumu içine alacak şekilde kesintisiz sürdürmeliyiz. Bu şekilde bunu başaracağımıza inanıyorum. Bizim tarihimizde, kültürümüzde, inancımızda kadına yönelik şiddetin asla yeri yoktur. Bu konuda, hem eğitim alanında hem toplumumuzun bilinçlenmesi anlamında çalışmalıyız. Bu sorunu çözmek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu noktada kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, eğitim kurumlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Özellikle de eğitim kurumlarımız bilinçlenme anlamında bu konuda etkin olmalı" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtım filmi gösterildi.

Toplantının ardından Vali Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları, valilik önünde kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu balon uçurdu.

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