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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de Covid-19 tedbirleri kapsamında oto pazarı kapatılacak

İHA

Osmaniye’de Covid-19 tedbirleri kapsamında oto pazarı kapatılacak

Osmaniye’de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kurulan oto pazarının bulaşın önlenmesi amacıyla kapatılması kararı alındı.
Osmaniye son zamanlarda yükselen Covid19 vakaları nedeniyle İl Pandemi Kurulu, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda buluşan önlenmesine yönelik yeni tedbirler alınacağının sinyali verildi. Vali Yılmaz toplantıda yaptığı açıklamada oto pazarın kapatılacağını diğer pazarların ise denetim altında tutulacağını söyledi.
Vatandaşların mutlaka kurallara uymaları gerektiğini belirten Vali Erdinç, "Vatandaşlarımız kurallara uymazlarsa ne yaparsak yapalım bir yerde çaresiz kalabiliyoruz. Salgını kontrol edemezsek bulaşma etkisi çok daha fazla olacak. Biz tüm tedbirleri alıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ısrarla rica ediyorum, lütfen salgını kontrol altına alabilmemiz için kurallara uyalım. Vatandaşlarımızı, bu virüsten korumak için ısrarla uyarmak zorundayız. Bu yüzden denetimleri artıracağız. Son bir haftaya kadar ilimizde durum iyi ancak son bir hafta içinde ciddi bir vaka artışı yaşandı. Bu artış çevre illerimizde yoğun yaşanıyordu, biz il olarak bu artıştan kendimizi korumaya çalıştık. Şu an geldiğimiz nokta itibariyle halen bunu kontrol altında tutabileceğimiz bir yerdeyiz ve bunu da başarmak zorundayız. Alınacak tedbirler kapsamında oto pazarını kapatacağız. Diğer pazarlar açık olacak ama buraları da sıkı bir denetim altında tutacağız. Kontrolü zor olan pazarları ise giriş çıkışı daha kolay kontrol edilebilecek alanlara taşıyacağız" dedi.
Taziye ziyaretleri ve düğünler konusunda da vatandaşları uyaran Vali Erdinç Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz süreçte lütfen taziye ziyaretleri ve düğünlere gitmeyelim. Ev ziyaretlerini erteleyelim. Çünkü bulaşmanın en çok etkisi olduğu yerler bu ziyaretler. Lütfen bir süre daha telefonlaşarak birbirimizle görüşelim" diye konuştu.
Toplantıya Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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