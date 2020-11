Vali Yılmaz: "Korona virüs artışını durduramazsak can kayıpları sürecek" Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, vakaların arttığı kentte korona virüs denetimlerine katıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Osmaniyeli hemşerilerimden kurallara her zamankinden çok daha uymaları gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü kurallara uymazsak korona virüs artışını durduramayacağız. Artışı durduramazsak maalesef can kayıpları oluyor. Çok ağır atlatan vatandaşlarımız oluyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıkladığı Covid19 vakalarının en fazla yaşandığı iller arasında yer alan Osmaniye’de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor. Osmaniye’de bulunan alışveriş merkezinde yapılan denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnafa ve çalışanlara korona virüsle mücadeleyi anlattı. Kentteki artışa da dikkat çeken Vali Yılmaz, AVM’de çalışan herkesi kurallara uymaya davet etti. Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, korona virüs artışının durdurulamaması halinde can kayıplarının devam edeceğini kaydetti.



"Son bir haftada Osmaniye’de ciddi artışlar var"

Denetimlere aralıksız devam edileceğinin altını çizen Vali Erdinç Yılmaz, “Denetimlerimize bugün de devam ediyoruz. Osmaniye’de son haftada ciddi anlamda bir artış yaşadık. Bu artışı durdurmamız ve eski günlerimize dönmemiz gerekiyor. Yaklaşık 8 aydır çok iyi durumda gidiyorduk. Korona virüsü yenebilmemiz için kurallara uymamız çok önemlidir. Şu aşamada çok daha önemli hale geldi. Bu anlamda ısrarla Osmaniyeli hemşerilerimden kurallara her zamankinden çok daha uymaları gerektiğinin farkında olmaları gerektiğinin hayati derecede önem arz ettiğini bir kez daha söylemek istiyorum. Çünkü kurallara uymazsak bunun artışını durduramayacağız. Artışını durduramazsak maalesef can kayıpları oluyor. Çok ağır atlatan vatandaşlarımız oluyor. Bu üzücü durumlarla karşılaşmamak için hepimizin gayret göstermesi gerekiyor. Bu korona virüsle mücadele öyle bir şey ki herkes uymadığı zaman büyük oranda uyulsa dahi az sayıda uymayanlar bulaştırmaya yetebiliyor. Çünkü çok çabuk bulaşıyor. Bu hastalığı yenmek kolay ama hepimizin kurallara uymasıyla mümkündür bunu mutlaka başarmak zorundayız. Aslında çok basit, hepimiz kurallara uyduğumuzda korona virüsü yenebiliriz. Tedbirlerin korona virüsten daha güçlü olduğunun bilincindeyiz. Çok kritik bir aşamada olduğumuz hepimizin kurallara uyması çok önem arz etmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.