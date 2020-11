Vali Yılmaz: Kurallara uymazsak, bu artışı durduramayız

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, koronavirüs salgını sürecinde kentin 8 aydır çok iyi durumda olduğunu, ancak son bir haftada ciddi anlamda artış yaşandığını belirterek, "Eğer kurallara uymazsak bu artışı durduramayacağız" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ile kentteki bir alışveriş merkezinde koronavirüs denetimi yaptı.

Esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali Yılmaz, vatandaşların kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için kurallara uymak zorunda olduklarına vurgu yaparak, "Lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim ve temizlik konusunda özenli davranalım" dedi.

ARTIŞI DURDURAMAZSAK CAN KAYIPLARI DEVAM EDECEK

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Yılmaz, "Denetimlerimize bugün de devam ediyoruz. Osmaniye olarak 8 aydır çok iyi durumdaydık ancak maalesef son haftada ciddi anlamda bir artış yaşadık. Tekrar eski günlere dönebilmemiz, koronavirüsü yenebilmemiz için kurallara uymamız çok önemli. Şu aşamada çok daha önemli hale geldi. Vatandaşlarımızdan ısrarla kurallara her zamankinden çok daha hassasiyetle uymalarını rica ediyorum. Bu hepimizin sağlığı için hayati derecede önem arz ediyor. Eğer kurallara uymazsak bu artışı durduramayacağız. Artışı durduramazsak maalesef can kayıpları oluyor, çok ağır atlatanlar oluyor. Bu üzücü durumlarla karşılaşmamak için hepimizin gayret göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

'İSTİSNASIZ KURALLARA UYMAK ZORUNDAYIZ'

Kurallara büyük oranda uyulsa bile kurallara uymayan kişilerin virüs bulaştırmaya yettiğini, çünkü virüsün çok kolay bulaştığını ifade eden Vali Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu virüsü yenmek ancak herkesin istisnasız kurallara uymasıyla mümkün. Bunu mutlaka başarmak zorundayız. Çok kritik bir aşama içinde bulunduğumuz bu durumda hepimizin kurallara uyması çok büyük bir önem arz ediyor. Tek amacımız, vatandaşlarımızı koronavirüs salgınından koruyabilmek. Biz bu mücadeleyi verirken vatandaşlarımız da kurallara uyarlarsa inanıyoruz ki koronavirüsü hep birlikte yeneceğiz. Yenmek zorundayız, başka çaremiz yok. Biz çalışmalarımızı, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bugünden itibaren daha çok alanda olmaya gayret edeceğiz."DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

