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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantinadaki vatandaşların ilaçlarını filyasyon ekipleri ulaştırıyor

İHA

Karantinadaki vatandaşların ilaçlarını filyasyon ekipleri ulaştırıyor

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, PCR testi pozitif olan vatandaşların, en kısa süre içerisinde filyasyon ekipleri tarafından ilaçları ulaştırılarak tedavilerine başlandığını söyledi.
Osmaniye’de yükselişe geçen korona virüs nedeniyle evlerinde karantina altında tutulan vatandaşların tedavilerinin başlaması için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren filyasyon ekipleri tarafından ilaçları evlerine ulaştırılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, evlerinde karantina altında olan vatandaşların ilaçlarının zaman kaybı olmadan filyasyon ekipleri tarafından ulaştırıldığını söyledi. İhtiyaç halinde yoğun bakım yatağı ve solunum cihazı gibi tıbbi ekipmanların bakanlık tarafından karşılandığını kaydeden Öznavruz, şunları kaydetti;
“Ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs pandemisi sebebi ile müdürlüğümüze bağlı tüm kamu ve özel hastaneler de korona virüsle mücadele kapsamında işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmektedir. Pandemi öncesi dönemde hizmet veren yoğun bakımlarımız ve servislerimizde hem yatak, hem solunum cihazı hem de personel sayılarında yapılan arttırmalar ile vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Hastanelerimize başvuran belirtileri taşıyan tüm vakalar korona virüs açısından değerlendirilerek ihtiyaç halinde kan ve sürüntü alınarak tetkikleri yapılmakta ve sonuçlar en kıza sürede vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır. Test sonucu pozitif vakalar hekimlerimiz tarafından değerlendirilmekte hastaneye yatışı yapılan hastalar hastanede tedavi altına alınırken, yatış yapılmasına ihtiyaç olmayan hastalar evlerinde karantina kurallarına uygun bir şekilde tetkik sonuçlarını beklemeleri, PCR testi pozitif olan vatandaşlarımıza en kısa süre içerisinde filyasyon ekiplerimiz tarafından ilaçları ulaştırılarak tedavilerine başlanmaktadır. Ancak zaman zaman yine de hastalığı ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımız saat 08.00 ile 24.00 arasında 0328 814 2060 ve 0328 814 5510 numaralı telefonları arayarak bilgi alabilirler. Şu an itibarı ile ilimizde sağlık tesislerimizin kapasitesini aşacak bir durum bulunmamaktadır. Sağlık tesislerimize ihtiyaç halinde yoğun bakım yatağı, solunum cihazı gibi tıbbi ekipmanlar bakanlığımız tarafından giderilmektedir.”

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