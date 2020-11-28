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Otomobil çarpan kedinin imdadına veteriner hekimler yetişti

DHA

Otomobil çarpan kedinin imdadına veteriner hekimler yetişti


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de bir sürücünün çarpıp kaçtığı yaralı kedinin yardımına, yakındaki klinikte bulunan veteriner hekimler koştu. Ön sağ bacağında kırık olduğu belirlenen kedi, 4 veteriner hekim tarafından 1 saat süren operasyonla tedavi edildi.
Musa Şahin Bulvarı'nda akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen sürücü, sokak kedisine çarpıp, uzaklaştı. Yaralı kedinin yardımına, yakında bulunan klinikte görevli veteriner hekimler koştu. Kedinin tedavisini Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit üstlendi.
Kliniğe alınan kedinin hemen tedavisine başlandığını söyleyen Ali Nuri Yiğit, "Çekilen röntgen filminde ön sağ bacakta humerus kemiğinde kırık tespit ettik. İntramedüller pin ve plak uygulaması yapılan kedinin ameliyatı başarılı geçti. 1 saat süren operasyona 4 veteriner hekim katıldı. 8 dikişle deri bütünlüğü sağlandı. Antibiyotik tedavisi başlayan kedimizde şu ana kadar bir komplikasyon yok. İnşallah iyi olacak" dedi.
İSMİNİ 'FISTIK' KOYDULAR
Operasyona katılan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise bölgede yerfıstığı hasadı mevsimi olması dolayısıyla kedinin ismini 'Fıstık' koyduklarını söyledi. Ali Laçinbala, "Şansı yaver gitmiş ve veteriner kliniği önünde kaza yapmış. Şoförlere seslenmek isterim; karayolunda biraz daha dikkatli gidelim bir cana çarpabiliriz. Bu bir kedi olabilir, bir köpek olabilir, bir bisikletli olabilir, bir yaya olabilir lütfen biraz daha dikkatli hareket edelim. Bu kedinin başına gelen bir bisikletlinin de başına gelebilirdi. Lütfen çarpıp kaçmayalım. Vicdanlı ve merhametli bir çok sürücünün bir veteriner kliniğine gittiğine meslektaşlarım normal tarife ücretlerinden çok düşük ücretlere tedaviler yapmakta. En azından sorumluluğumuzu bilmeliyiz ve sonuçlarına beraber katlanmalıyız" diye konuştu.
DUYARLILIK ARTTI
Ali Laçinbala, kedinin Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit tarafından ücretsiz operasyona alındığını belirterek, şunları söyledi:
"Yeter ki sahipsiz sokak hayvanlarına yardım eli uzatmaya çalışalım. Çok büyük maddi rakamlar çıkmadan tedavileri gerçekleşebiliyor. Çünkü duyarlılık arttı. Birçok hayvanseverimiz var ve birleştikçe güçler artıyor ve birleştikçe bu gücümüzle bir çok sokak hayvanına şifa olabiliyoruz. Yaşam ellerinizde."
Sahiplendirilen kedinin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.  DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-11-28 13:03:28

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