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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 50’nci durağı Osmaniye oldu

İHA

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 50’nci durağı Osmaniye oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale’den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Osmaniye’de vatandaşların ziyaretine açıldı.
Cumhuriyet Meydanı’nda konuşlandırılan ve 7 farklı vitrin ve dış seslerle ambiyans oluşturulan tıra, 7’den 70’e her yaştan insan yoğun ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle vatandaşlar ateşi ölçüldükten sonra içeri alınan mobil müzenin, iki gün boyunca saat 11.00 ila 19.00 arası ziyaretçileri ağırlayacağı belirtildi. Gaziantep’ten sonraki durakları olan Osmaniye’deki ilgi ve ziyaret sayısından duydukları memnuniyeti dile getiren Proje Koordinatörü Engin Karataş, vatandaşların Çanakkale Savaş’ını hissetlerini söyledi.

“Ne zorluklarla bu vatanı kurtardıklarına şahit olduk”
Çanakkale’nin bir destan olduğunu ifade eden İsmail Beyoğlu, “Burada sergilenen eserleri gördük. Atalarımız ne zorluklarla kurtarmışlar memleketi. Bence bir destan başarmışlar. Zaman zaman tarihini okuduk. Belgesellerini izledi. Ne zorluklarla bu vatanı kurtardıklarına şahit olduk. Okuduğumuz ve bildiğimiz kadarıyla Çanakkale bir destan, belki de bilmediğimiz çok olaylar var. O kadar insan bu memleket için can vermiş. Bizim bu topraklarda yaşamamız için. Ama işte biz ne kadar değerini biliyoruz” diye konuştu.
Proje Koordinatörü Engin Karataş ise, “Vitrinin içerisinde savaş eserleri, belgeseller ve görselle vitrini ile beraber dış seslerle ambiyans bütünlüğü sağlayarak bu destan halkımızın ziyaretine açılıyor. Pandemi süreci sebebiyle tüm önlemleri almış bulunmaktayız. İçeriye 10’ar kişilik gruplar halinde alıyoruz. Dezenfektan standı, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıyoruz ve içeride sosyal mesafe kuralı uygulanmaktadır. Şu ana kadar 49 ili gezdik toplamda 50 bini aşkın misafirimizi ağırladık” dedi.

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