Osmaniye'de firari ve uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı



Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye) (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişiler ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen iki farklı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişiler ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik iki farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi ile uyuşturucu sattıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 10 gram kannabionid ve 10 gram metamfetamin ile 7 gram eroin ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2020-11-29 20:41:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.