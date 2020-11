Comfort Zone Surgery kurucusu Yeşilırmak: “Estetik merkezlerimiz 6 ülkede faaliyet gösteriyor’’

Türkiye’nin yanısıra 6 ülkede estetik merkezleri bulunan Comfort Zone Surgery firmasının kurucu Engin Yeşilırmak, VİP hizmetlerle sağlık turizmine üst düzey katkı sağladıklarını söyledi.

Dünya genelinde sağlık turizminin hızla yaygınlaştığını, Türkiye’nin de bu pastadan ciddi pay alabilecek kaliteli hizmet altyapısına sahip olduğunu dile getiren Yeşilırmak, ‘’Misafirlerimizin isteklerini yerine getirebilmek için İngiltere, Fransa, İsveç, Norveç, Dubai ve Amerika’nın seçkin estetik merkezleriyle anlaşmalı olarak, bu ülkelerdeki merkezlerden hizmet almalarına olanak sağlıyoruz. Dünya; Comfort Zone ile daha estetik olacak sloganımızla sunmakta olduğumuz birinci sınıf hizmetle şuan dünyada bu işi yapan saygın şirketlerden biri konumundayız’’ şeklinde konuştu.

Comfort Zone firmasının verdiği hizmetler hakkında da konuşan Yeşilırmak, her şey dahil paketlerle müşterilerinin karşılanmasından uğurlanmasına kadar her detayın ince bir şekilde düşünüldüğünü, önceliklerinin tamamen misafirlerinin memnuniyetini olduğunu dile getirdi. Yeşilırmak; ‘’Sunduğumuz tüm hizmetlerde VIP asistan olarak hizmet almak isteyen herkesin yanındayız. Tüm bu işlemler hasta hakları gizliliği gereği en üst kalite standartlarında profesyonel olarak gerçekleştirilmektedir. Dünya üzerinde herkesin sınıf ayrımı olmadan estetik bir operasyona ihtiyacı olabilir. Firma olarak bize danışan herkese en üst düzey estetik merkezleriyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu hizmetlerimiz şimdilik 6 ülkede faal olarak devam etmekte. Gelecek yıl başlamak üzere bunu bir çok ülkede de devam ettireceğiz’’ dedi.

2010 yılından itibaren faal olarak tüm dünyada hizmet veren Comfort Zone firmasının kişinin her türlü estetik ihtiyacını karşılayabildiğini kaydeden Yeşilırmak, misafirleri karşılamadan, konaklamaya ve uğurlamaya kadar her türlü ihtiyaçları ile bire bir ilgilenerek ülkeden memnun ayrılmalarını sağladıklarını ifade etti.

Yeşilırmak, firma olarak estetik hizmetleri paketleri arasında meme cerrahisi, burun estetiği, karın germe ameliyatı, liposaction, saç ekimi, diş estetiği, kaş estetiği, yüz gerdirme, kalça kaldırma, silikon dahil her türlü estetik operasyonun yer aldığını kaydetti.

