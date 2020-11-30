Comfort Zone Surgery kurucusu Yeşilırmak: “Estetik merkezlerimiz 6 ülkede faaliyet gösteriyor’’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Comfort Zone Surgery kurucusu Yeşilırmak: “Estetik merkezlerimiz 6 ülkede faaliyet gösteriyor’’

İHA

Comfort Zone Surgery kurucusu Yeşilırmak: “Estetik merkezlerimiz 6 ülkede faaliyet gösteriyor’’

Türkiye’nin yanısıra 6 ülkede estetik merkezleri bulunan Comfort Zone Surgery firmasının kurucu Engin Yeşilırmak, VİP hizmetlerle sağlık turizmine üst düzey katkı sağladıklarını söyledi.
Dünya genelinde sağlık turizminin hızla yaygınlaştığını, Türkiye’nin de bu pastadan ciddi pay alabilecek kaliteli hizmet altyapısına sahip olduğunu dile getiren Yeşilırmak, ‘’Misafirlerimizin isteklerini yerine getirebilmek için İngiltere, Fransa, İsveç, Norveç, Dubai ve Amerika’nın seçkin estetik merkezleriyle anlaşmalı olarak, bu ülkelerdeki merkezlerden hizmet almalarına olanak sağlıyoruz. Dünya; Comfort Zone ile daha estetik olacak sloganımızla sunmakta olduğumuz birinci sınıf hizmetle şuan dünyada bu işi yapan saygın şirketlerden biri konumundayız’’ şeklinde konuştu.
Comfort Zone firmasının verdiği hizmetler hakkında da konuşan Yeşilırmak, her şey dahil paketlerle müşterilerinin karşılanmasından uğurlanmasına kadar her detayın ince bir şekilde düşünüldüğünü, önceliklerinin tamamen misafirlerinin memnuniyetini olduğunu dile getirdi. Yeşilırmak; ‘’Sunduğumuz tüm hizmetlerde VIP asistan olarak hizmet almak isteyen herkesin yanındayız. Tüm bu işlemler hasta hakları gizliliği gereği en üst kalite standartlarında profesyonel olarak gerçekleştirilmektedir. Dünya üzerinde herkesin sınıf ayrımı olmadan estetik bir operasyona ihtiyacı olabilir. Firma olarak bize danışan herkese en üst düzey estetik merkezleriyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu hizmetlerimiz şimdilik 6 ülkede faal olarak devam etmekte. Gelecek yıl başlamak üzere bunu bir çok ülkede de devam ettireceğiz’’ dedi.
2010 yılından itibaren faal olarak tüm dünyada hizmet veren Comfort Zone firmasının kişinin her türlü estetik ihtiyacını karşılayabildiğini kaydeden Yeşilırmak, misafirleri karşılamadan, konaklamaya ve uğurlamaya kadar her türlü ihtiyaçları ile bire bir ilgilenerek ülkeden memnun ayrılmalarını sağladıklarını ifade etti.
Yeşilırmak, firma olarak estetik hizmetleri paketleri arasında meme cerrahisi, burun estetiği, karın germe ameliyatı, liposaction, saç ekimi, diş estetiği, kaş estetiği, yüz gerdirme, kalça kaldırma, silikon dahil her türlü estetik operasyonun yer aldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Covid-19'e karşı bağışıklığı destekleyen beslenme önerileri Hatalı beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, sigara, uyku düzensizliği ve stres bağışıklığı düşürüyor Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, süt ve süt ürünleri, et grubu, sebze-meyve grubu ve tahılların yeterli derecede tüketilmesi gerektiğini belirtti
YEREL HABERLER Covid-19'e karşı bağışıklığı destekleyen beslenme ...
Kışın habercisi kestaneciler ocaklarını yaktı
YEREL HABERLER Kışın habercisi kestaneciler ocaklarını yaktı
Osmaniye’de çiftçiye ekipman desteği
YEREL HABERLER Osmaniye’de çiftçiye ekipman desteği
Osmaniye'de firari ve uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Osmaniye'de firari ve uyuşturucu satıcılarına ...
Tarım işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı: 9 ...
AK Parti Osmaniye Gençlik Kolları maske dağıttı
YEREL HABERLER AK Parti Osmaniye Gençlik Kolları maske dağıttı
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 50’nci durağı Osmaniye oldu
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 50’nci durağı ...
Otomobil çarpan kedinin imdadına veteriner hekimler yetişti
YEREL HABERLER Otomobil çarpan kedinin imdadına veteriner hekimler ...
Karantinadaki vatandaşların ilaçlarını filyasyon ekipleri ulaştırıyor
YEREL HABERLER Karantinadaki vatandaşların ilaçlarını filyasyon ...
Osmaniye’de güneşten elektrik enerjisi üretilecek
YEREL HABERLER Osmaniye’de güneşten elektrik enerjisi üretilecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X