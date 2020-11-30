Osmaniye’de anaokulu ve ana sınıflarda uzaktan eğitime geçildi

Osmaniye’de yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Osmaniye’de yükselişe geçen korona virüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi’nde resmi anaokulu ve ana sınıflarında eğitim ve öğretimin 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan yapılmasına karar verildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Resmi anaokulu ve ana sınıflarında 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılacak. Öğretmenin, ailelerle kurulacak iletişim yöntemini (bire bir görüşme, telefon ile görüşme, çevrim içi gruplar kurularak görüşme veya mektup gibi) belirlenmesi ve her öğretmenin güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik ve dinlenme sürelerini de içerecek şekilde çocukların ev ortamında yapabileceği özellikte günlük eğitim akışlarını 6 etkinlik saati olacak şekilde hazırlamasına, günlük eğitim akışlarında bir etkinlik saatinin 20 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanması, hazırlanan günlük eğitim akışlarının birer örneğinin düzenli olarak okul idaresine sunulması, ailelerin imkanlarına göre günlük eğitim akışlarının mümkünse günlük, değilse haftalık olarak en uygun iletişim araçları (EBA, telefon, iletişim grupları, eposta veya mektup) kullanılarak ailelere ulaştırılması ve etkinliklerin yapılması konusunda ailelere rehberlikte bulunulması kararın varılmıştır” denildi.



STK’ların faaliyetleri durduruldu

Osmaniye’de faaliyet gösteren STK’ların korona virüs tedbirleri kapsamında genel kurulları da dahil olmak üzere tüm faaliyetleri 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendi. Yapılan açıklamada, “02 Ekim 2020 tarih ve 71 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararının 1. maddesi ve İçişleri Bakanlığı’nın 27 Kasım 2020 tarih ve 19961 sayılı genelgeleri ile dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden 1 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, Barolar Birliği, Tabip Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Bağlı Odalar, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Eczacılar Birliği, Ticaret Borsası vb sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan genel kurulları da dahil, toplantı seçim kültürel faaliyetler ve tanıtım faaliyetleri gibi etkinliklerin 01 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesine karar verildi” görüşlerine yer verildi.

Öte yandan müftülüklere bağlı 46 yaş Kuran kursları ve hafızlık eğitimi veren tüm kursların uzaktan eğitime geçilmesi kararına varıldı.

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