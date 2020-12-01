İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Düziçi ilçesindeki nakliye firmasının garajında, park halindeki 6 TIR´dan 5´i çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Olay, saat 02.30 sıralarında ilçeye bağlı Karaçarlı Mahallesi´ndeki nakliye firmasının garajında meydana geldi. Park halinde bulunan 6 TIR´dan biri, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede garajdaki diğer TIR'lara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yanan TIR´lar söndürüldü. Yangında, garajdaki 6 TIR'dan 5'i tamamen kullanılmaz hale geldi.
Polis, yangında kundaklama ihtimali olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi İbrahim EMÜL
2020-12-01 11:05:52
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