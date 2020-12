Covid-19 doğal sebze ve meyveye ilgiyi arttırdı Vakaların arttığı Osmaniye’de vatandaşların tercihi organik ürünler oldu

Yeni tip korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyen vatandaşların organik sebze ve meyveye karşı ilgisi arttı. Semt pazarlarında organik ürünler satmaya başlayan pazarcılar, vatandaşların tercihinin doğal sebze meyve olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıkladığı vakaların yüzde 50 oranında arttığı iller arasında yer alan Osmaniye’de, vatandaşlar sağlıklı beslenmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için organik ürünlere yönelmeye başladı. Haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarında sebze ve meyve alışverişi yapan vatandaşların uğrak noktası doğal ürünlerin bulunduğu tezgahlar oldu. Özellikle kış aylarının gelmesiyle kök sebzelerine yönelen vatandaşlar, kırmızı ve beyaz turp başta olmak üzere yeşil olan sebzeleri tercih etti. Korona virüse karşı C vitamini açısından zengin olan portakal ve mandalina gibi meyvelerde tercih listesi arasında yer aldı. Pazar esnafı da tezgahlardaki doğal ürünleri satabilmek için zaman zaman 'korona virüse karşı etkili organik doğal ürünler burada' çağrısı yaptı. Bazı pazarcılar ise, tezgahlarındaki narenciye ürünlerini satabilmek için 'korona virüse karşı etkili C vitamini deposu burada' diye vatandaşlara seslendi.



"Tezgahtaki sebzelerin tamamı organik"

Organik ürünler satmaya başladıklarını ifade eden semt pazarcıları, “Korona virüs nedeniyle insanlar doğal ürünlere yoğunlaştı. Bizde pazarcılar olarak doğal ürünler bulmakta zorlanmaya başladık. Tezgahtaki sebzelerin tamımı organik olarak tarladan geliyor. Seradan gelen sebze ve meyvelere vatandaşlar ilgi göstermiyor. C vitamini açısından korona virüs savar olarak bilinen portakal ve mandalinada en çok satılanlar arasında yer alıyor. Vatandaşlarımız C vitamini deposu olan portakal ve mandalinaya çok rağbet gösteriyor” dedi.

Pazar alışverişine gelen vatandaşlar ise aldıkları sebze ve meyvelerin doğal olmasına dikkat ettiklerini ve tezgahlardaki organik ürünleri tercih ettiklerini söyledi.

