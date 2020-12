Osmaniyespor FK - Çatalcaspor: 1-2

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) -

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Feridun Daldaş (xxx), İbrahim Ethem Potuk (xxx), Denizcan Şahin (xxx)

OSMANİYESPOR FK: Berkan Tanrınıan (xx), Halil İbahim Cenik (xxx), Tolga Şahin (xx) (Dk.46 Fatih Taşdelen), Kerim Bölük (xx), Atakan Ekiz (xx) (Dk.66 Tayfun Sabri Gümüşoğlu), Erkan Çam (xx), Yavuz Koç (xx) (Dk. 79 Ali Emre Erhal) , Hakkı İsmet Şimşek (xx) (Dk.87 Sırat Yeşilördek), Soner Birinci (xx), Bekir Can Kara (xx) (Dk.87 Sidar Ceylan), Onur Kızıltaş (xx),

ÇATALCASPOR: Özgür Ali Köklü (xx), Bora Yelken (xx), Ahmet Batuhan Akyüz (xx) (Dk.81 Alihan Bel), Burhanettin Çakırefe (xx), Mehmet Mert Özkaptan (xx), Ramiz Ok (x), Burak Yamaç (xx), Barış Dillioğlu (xx), Fırat Sezer (xx), Mustafa Coşkun (xx) (Dk.68 Muhammet Yılmaz), Yusuf Atasoy (x) (Dk.61 Ali Zorlu)

GOLLER: Dk.45 Halil İbrahim Cenik (Osmaniyespor), Dk.85 Muhammet Yılmaz, Dk.90 Ali Zorlu (Çatalcaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Mert Özkaptan, Bora Yelken, Burhanettin Çakırefe (Çatalcaspor), Erkan Çam, Soner Birinci, Halil İbrahim Cenik, Bekir Can Kara, Ali Emre Erhal, Onur Kızıltaş (Osmaniyespor)

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 12'nci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Çatalcaspor'a 2-1 mağlup oldu. 7 Ocak Stadı'nda saat 13.00'da başlayan maçı, Feridun Daldaş, İbrahim Ethem Potuk ve Denizcan Şahin hakem üçlüsü yönetti. Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın 45'inci dakikasında Halil İbrahim Cenik'in attı golle Osmaniyespor FK rakibi karşısında 1-0 üstünlük sağladı. İkinci yarının 68'inci dakikasında oyuncu değişikliği ile Mustafa Coşkun'un yerine giren sarı kırmızılı Muhammet Yılmaz, 85'inci dakikada topu filelere göndererek beraberlik golünü kaydetti. Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında ise Çatalcasporlu Ali Zorlu, attı golle skoru 2-1 yaparak rakibi karşısında üstünlük sağladı. Karşılaşmayı Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl jandarma Komutanı Zafer Tombul, takım yönetici ve idarecileri ile taraftar dernekleri temsilcileri izledi. DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-12-02 15:10:29



