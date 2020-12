3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Çatalcaspor: 2

Misli.com 3. Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK, evinde konuk ettiği Çatalcaspor’a 21 yenildi.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Feridun Daldaş xx, İbrahim Ethem Potuk xx, Denizcan Şahin xx

Osmaniyespor FK: Berkan Tanrınıan xx, Halil İbrahim Cenik xxx, Tolga Şahin xx (Fatih Taşdelen dk. 46 xx), Kerim Bölük xx, Atakan Ekiz xx (Tayfun Sabri Gümüşoğlu dk. 66 x), Erkan Çam xx, Yavuz Koç xx (Ali Emre Erhal dk. 80 ?), Hakkı İsmet Şimşek xx (Sırat Yeşilördek dk. 87 ?), Soner Birinci xx, Bekir Can Kara xx (Sidar Ceylan dk. 87 ?), Onur Kızıltaş xx

Çatalcaspor: Özgün Ali Köklü xx, Bora Yelken xx, Ahmet Batuhan Akyüz xx (Alihan Bel dk. 81 x), Burhanettin Çakırefe xx, Mehmet Mert Özkaptan xx, Ramiz Ok x, Burak Yamaç xx, Barış Dillioğlu xx, Fırat Sezer xx, Mustafa Coşkun xx (Muhammet Yılmaz dk. 68 xx), Yusuf Atasoy x (Ali Zorlu dk. 61 xxx)

Goller: Halil İbrahim Cenik (dk. 45) (Osmaniyespor FK), Muhammet Yılmaz (dk. 85), Ali Zorlu (dk. 90) (Çatalcaspor)

Sarı kartlar: Erkan Çam, Soner Birinci, Halil İbrahim Cenik, Bekir Can Kara, Ali Emre Erhal, Onur Kızıltaş (Osmaniyespor FK), Mehmet Mert Özkaptan, Bora Yelken, Burhanettin Çakırefe (Çatalcaspor)

