Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Osmaniye sessizliğe büründü

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaniye’de de saat 21.00 itibari ile sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başladığı andan itibaren kent sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine korona virüs tedbirleri kapsamında gönderilen genelge doğrultusunda hafta içi akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaniye’de de uygulanmaya başlandı.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Atatürk Caddesi, Adnan Menderes Caddesi ve Musa Şahin Bulvarı gibi kentin en işlek cadde ve bulvarlarında sessizlik hakim olurken kent hayalet şehre döndü. Polis ekipleri, şehrin birçok noktasında uygulama noktası kurarak denetim yaptı. Ekipler, uygulama noktalarında yaptığı denetimlerde iş yerinden çıkan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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