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Apartman girişine terk edilen bebeği gören vatandaş olayı anlattı Abdullah Belen: "Eşim hemşire, bebeğin yüzünü açtı eliyle dokundu sıcak olduğunu söyledi"

İHA

Apartman girişine terk edilen bebeği gören vatandaş olayı anlattı Abdullah Belen: "Eşim hemşire, bebeğin yüzünü açtı eliyle dokundu sıcak olduğunu söyledi"

Osmaniye’de dün akşam saatlerinde bir apartmanın giriş kapısına bırakılan bebek apartman sakinleri tarafından bulunarak polis ekiplerine teslim edildi. Olay anına şahit olan apartman sakini Abdullah Belen, “Eşim hemşire, bebeğin yüzünü açtı eliyle dokundu sıcak olduğunu söyledi“ dedi.
Osmaniye merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Çukurova Sitesi’nin E blok giriş kapısına puset içerinde battaniyeye sarılı halde 1 aylık kız bebeği bırakıldı. Bebeğin ağlama sesini duyan bir vatandaş bebeği gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyerek hemen apartman görevlisini aradı. Olay yerine gelen apartman görevlisi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Bebeği alan ekipler Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürerek sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından ekipler bebeği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Apartman sakini olay anını anlattı
Eşinin, bebeğin yüzünü açarak sıcak olup olmadığını kontrol ettiğini ifade eden apartman sakini Abdullah Belen, “Olay akşam saatlerinde oldu. Binada oturan bir arkadaşımız işten dönerken bebeği fark etmiş korkmuş bir anda ne yapacağını bilememiş. Beni aradı haber verdi hemen aşağıya iner misin dedi. Ben de hemen indim. Olayı gördüm. Polisi aradım. Ben aşağıya inerken eşim yukarıda evde kalmıştı. Merak eder diye onu aradım. O da olayı merak edince aşağıya indi. Eşim hemşire, iner inmez hemen yüzünü açtı eliyle dokundu sıcak olduğunu söyledi. Henüz yüzünün yumuşaklığı duruyor dedi. Yeni doğmuş birkaç günlük falandır dedi. Ekipler bize tekrardan aradılar. Ambulans gelene kadar bebeği korumamız gerektiğini söylediler. Ekipler geldi. Olayı sordular biz de anlattık. Teslim aldılar gittiler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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