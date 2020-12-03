Osmaniye´ye şehit ateşi düştü

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´taki bir otelde gözaltına almaya gittikleri cinayet zanlısının silahından çıkan kurşunlarla şehit olan polis memuru Barış Göl'ün (40) Osmaniye´deki ailesini acı haber verildi.
Antalya´da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş (22), Kahramanmaraş´ta kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda 2 polis yaralandı. Yaralanan polislerden Barış Göl, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Barış Göl'ün şehit olduğu haberi, memleketi Osmaniye´deki ailesine verildi. Acı haberi yetkililerden alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, dev Türk bayrağı asılan şehit evine akın etti.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-12-03 15:44:09
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