Şehit polis Barış Göl’ün cenazesi tören alanına getirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta bir otelde aranan saldırganın ateş açması sonucu şehit düşen Barış Göl'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye’deki Asri Mezarlığı’na getirildi.

Şehidin cenazesinin gelişi sırasında şehit babası Osman Göl gözyaşı dökerken güçlükle ayakta durdu. Anne Cennet ise "Barış'ım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin erkek çocukları Osman ve Aras Kaan babalarının tabutunun başında gözyaşı döktü. Şehidin küçük kızı Güneş ise yakınlarının kucağında tören alanına geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.