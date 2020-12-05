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Vakaların arttığı Osmaniye’de vatandaşların tercihi organik ürünler oldu Covid-19 doğal sebze ve meyveye ilgiyi arttırdı

İHA

Vakaların arttığı Osmaniye’de vatandaşların tercihi organik ürünler oldu Covid-19 doğal sebze ve meyveye ilgiyi arttırdı

Yeni tip korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyen vatandaşların organik sebze ve meyveye karşı ilgisi arttı. Kurulan semt pazarlarında organik ürünler satmaya başlayan pazarcılar, vatandaşların tercihinin doğal sebze meyve olduğunu söylediler.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıkladığı vakaların yüzde 50 oranında arttığı iller arasında yer alan Osmaniye’de, vatandaşlar organik ürünlere yönelmeye başladı. Haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarında sebze ve meyve alışverişi yapan vatandaşların uğrak noktası doğal ürünlerin bulunduğu tezgâhlar oldu. Özellikle kış aylarının gelmesiyle kök sebzelerine yönelen vatandaşlar, kırmızı ve beyaz turp başta olmak üzere yeşil olan sebzeleri tercih ettiler. Korona virüse karşı C vitamini açısından zengin olan portal ve mandalina gibi meyvelerde tercih listesi arasında yer aldı. Pazar esnafı da tezgâhlarda ki doğal ürünleri satabilmek için zaman zaman korona virüse karşı etkili organik doğal ürünler burada çağrısı yaptı. Bazı pazarcılar ise, tezgahlarındaki narenciye ürünlerini satabilmek için korona virüse karşı etkili C vitamini deposu burada diye vatandaşlara seslendi.
“Tezgâhtaki sebzelerin tamamı organik”
Organik ürünler satmaya başladıklarını ifade eden semt pazarcıları, “Korona virüs nedeniyle insanlar doğal ürünlere yoğunlaştı. Bizde pazarcılar olarak doğal ürünler bulmakta zorlanmaya başladık. Tezgâhtaki sebzelerin tamımı organik olarak tarladan geliyor. Seradan gelen sebze ve meyvelere vatandaşlar ilgi göstermiyor. C vitamini açısından korona virüs savar olarak bilinen portakal ve mandalinada en çok satılanlar arasında yer alıyor. Vatandaşlarımız C vitamini deposu olan portakal ve mandalinaya çok rağbet gösteriyor” dediler.
Pazar alışverişine gelen vatandaşlar ise, aldıkları sebze ve meyvelerin doğal olmasına dikkat ettiklerini ve tezgâhlardaki organik ürünleri tercih ettiklerini söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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