Başkan Demiroğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Osmaniye’nin Sumbas İlçe Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu’nun Covid19 testi pozitif çıktı.
Osmaniye’nin Sumbas ilçe Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu’nun yeni tip korona virüs testi pozitif çıktı. Belediyenin sosyal medyası üzerinden açıklama yapan Demiroğlu, Covid19 testinin pozitif çıktığını söyledi.
Başkan Demiroğlu yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerim, pazar günü yaptırmış olduğum Covid19 testimin sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi olup tedavime evde devam edilmektedir” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.