Girdiği araç motorunda ağır yaralanan kediye tedavi



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de araç motoruna girdiği için yaralanan sokak kedisi, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü (HAYDİ) ekiplerince alınıp, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) merkezinde tedaviye alındı. Ağır yaralarından dolayı kedinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Dr. İhsan Göknal Mahallesi'nde yaralı bir kedinin olduğunu gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü (HAYDİ) ekiplerince alınan kedi, tedavi için Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) teslim edildi. Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından tedavisine başlanan kedi, ameliyata alındı. Açık yaralarını kapatmak için 42 dikiş atılan kedinin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Laçinbala, "Araç sürücüleri, soğuk kış günlerinde araçlarının kaputlarına vurmayı unutmasınlar. Kedide sağ ön bacağından başlayarak arkaya doğru yaklaşık 13 santimlik bir açık yara vardı. Bunu 19 dikişle kapattık. Boyunun başa uzanan sağ ve sol kısımlarında yine 1213 santimlik iki açık yara daha vardı. Kedimize toplam da 42 dikiş atıldı" dedi.

KEDİNİN DİŞLERİ TEDAVİ EDİLDİ

Ağır yaralı olarak merkeze getirilen kedinin diğer rahatsızlıklarının da olduğunu söyleyen Laçinbala, "İleri derecede uyuz vardı. Kediden gelen ağır kokunun nedeni de ağız ve diş muayenesinde anlaşıldı. Bir çok dişinin çürük, kırık veya yerinde olmadığının tespit ettik. Anestezide sulu diş temizleme operasyonu yapıldı. Çürük ve kırık dişleri temizlendi. Bu işlemler yapılırken, baygın olan kedinin soluk borusuna su kaçmaması için aspiratörle devamlı ağız boşluğu boşaltıldı. Kurumlarımızın ve STK'nın birleşerek yaşam hakkı tanımaya çalıştığı bu kediye, elimizden gelen her şeyi yaptık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-12-06 10:37:29



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