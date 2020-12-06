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Öznavruz: "Personelimiz zor ve yorucu bir hizmeti yerine getiriyor"

İHA

Öznavruz: "Personelimiz zor ve yorucu bir hizmeti yerine getiriyor"

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, "Vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat en zor anlarında acil sağlık hizmeti veren personelimiz zor ve yorucu bir hizmeti yerine getiriyor" dedi.
17 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olması münasebetiyle İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ender Erikan, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Yıldız ile Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Yasin Güngör Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti.
112 personelinin 10 aydır korona virüse karşı büyük çaba harcadığını belirten Sağlık Müdürü Öznavruz ,”112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları zamana karşı yarışan, trafikteki tehlikelere büyük hassasiyet gösteren, seyir halindeyken hastaya müdahale etme becerisine sahip sağlık profesyonelleridir. Her zaman büyük bir özveri ile çalışan 112 istasyonlarındaki meslektaşlarımız 10 aydır ülkemizin de etkisi altında olduğu korona virüs pandemisinde ellerinden gelen gayreti göstererek büyük bir çaba harcamaktadırlar. Vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat en zor anlarında acil sağlık hizmeti veren personelimiz zor ve yorucu bir hizmeti yerine getiriyor. Sağlık hizmetinde ter döken her bir çalışanımız çok kıymetli ve takdir edilesidir. Vatandaşlarımızı, sağlık hizmetinin her hangi bir basamağında çalışan sağlık çalışanına karşı destek olmaya davet ediyoruz. Onların bu özverili çabasına bir teşekkür amacı ile bugün buradayız. İlimizde hizmet veren 112 ekiplerimize bu vesileyle teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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