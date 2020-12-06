Osmaniye’de yasağı delen kafeye polis baskını Kafedeki 7 şahsa ve iş yeri sahibine 22 bin 50 lira ceza kesildi

Osmaniye'de Covid19 tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimler sırasında açık olduğu tespit edilen kafe kapatıldı. Kafede bulunan 7 şahsa ve iş yeri sahibine 22 bin 50 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi Kafeler Caddesi’nde Covid19 denetimi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir kafenin açık olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kafeye giren ekipler içeride okey ve tavla oynatıldığını gördü. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı kafede 7 şahsa ve iş yeri sahibine toplamda 22 bin 50 lira tutarında ceza kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.