Osmaniye’de yasağı delen kafeye polis baskını Kafedeki 7 şahsa ve iş yeri sahibine 22 bin 50 lira ceza kesildi

Osmaniye'de Covid19 tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimler sırasında açık olduğu tespit edilen kafe kapatıldı. Kafede bulunan 7 şahsa ve iş yeri sahibine 22 bin 50 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi Kafeler Caddesi’nde Covid19 denetimi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir kafenin açık olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kafeye giren ekipler içeride okey ve tavla oynatıldığını gördü. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı kafede 7 şahsa ve iş yeri sahibine toplamda 22 bin 50 lira tutarında ceza kesildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.