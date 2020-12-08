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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de kayıp şahıs asayiş uygulamasında bulundu

İHA

Osmaniye’de kayıp şahıs asayiş uygulamasında bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamaları sırasında kayıp olan bir şahıs bulundu.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 hafta boyunca sürdürülen denetim ve uygulamalarda kayıp olan bir şahıs bulunurken araması olan bir şahısta yakalandı, 13 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Denetim ve uygulamalarda yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 2 çalıntı motosiklet ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

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